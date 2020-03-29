Corona virüs son durum: ABD’de ölü sayısı 2 bini geçti
Dünya genelini etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bini geçerken, virüs bulaşan kişi sayısı 670 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu. ABD’de ölü sayısı 480 artarak 2 bin 191’e yükseldi. İspanya’da son 24 saatte ölü sayısı 838 artarak 6 bin 528’e yükseldi. İran’da da ölü sayısı 123 artarak 2 bin 240 oldu. İngiltere’de de ölü sayısı 209 artarak bin 228’e çıktı.
İSPANYA’DA ÖLÜMLER ARTIYOR
İtalya’nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’da ölü sayısı artmaya devam ediyor.
İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkedeki ölü sayısının 838 artarak 6 bin 528’e yükseldiğini açıkladı.
Ülkedeke corona virüs tespit edilen vaka sayısı ise 78 bin 797’ye yükseldi.
İNGİLTERE ÖLÜ SAYISI 209 ARTTI
İngiltere genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 209 artarak bin 228 oldu.
İRAN’DA 2 BİN 640 ÖLÜ
İran Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ölü sayısının 123 artarak 2 bin 640 olduğunu duyurdu.
Ülkede corona virüs tespit edilen kişi sayısı da 38 bin 309’a yükseldi.
İSRAİL’DE ÖLÜ SAYISI 13’E YÜKSELDİ
İsrail’de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Covid-19 nedeniyle Batı Kudüs’teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybı 13’e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 vaka sayısının 3 bin 865’e ulaştığını duyurmuştu.
İsrail’de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart’ta kayıtlara geçmişti.
ÖNLEMLER ARTIYOR
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da daha önce ilan edilen acil durum 19 Nisan’a kadar uzatıldı.
Irak’ın Kerkük kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 11 Nisan’a kadar uzatıldı.
TRUMP, 2,2 TRİLYON DOLARLIK PAKETİ ONAYLADI
ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.
Avrupa Birliği (AB), Fas’a salgınla mücadele için 450 milyon euro yardımda bulunacak.
PAPA SALGININ SONA ERMESİ İÇİN DUA ETTİ
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Covid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Vatikan’daki vaka sayısı 6’ya yükselirken, virüs bulaşanlar arasında Papa Franciscus’un olmadığı bildirildi.