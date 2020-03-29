Corona virüs son durum: ABD’de ölü sayısı 2 bini geçti

Dünya genelini etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bini geçerken, virüs bulaşan kişi sayısı 670 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu. ABD’de ölü sayısı 480 artarak 2 bin 191’e yükseldi. İspanya’da son 24 saatte ölü sayısı 838 artarak 6 bin 528’e yükseldi. İran’da da ölü sayısı 123 artarak 2 bin 240 oldu. İngiltere’de de ölü sayısı 209 artarak bin 228’e çıktı.

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya’da, son 24 saatte 889 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 10 bin 23’e çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 92 bin 472’ye, iyileşen kişi sayısı ise 12 bin 384’e çıktı.

ABD’de yeni tip corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191’e yükseldi.

İSPANYA’DA ÖLÜMLER ARTIYOR İtalya’nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’da ölü sayısı artmaya devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkedeki ölü sayısının 838 artarak 6 bin 528’e yükseldiğini açıkladı. Ülkedeke corona virüs tespit edilen vaka sayısı ise 78 bin 797’ye yükseldi.

İNGİLTERE ÖLÜ SAYISI 209 ARTTI İngiltere genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 209 artarak bin 228 oldu.

İRAN’DA 2 BİN 640 ÖLÜ İran Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ölü sayısının 123 artarak 2 bin 640 olduğunu duyurdu. Ülkede corona virüs tespit edilen kişi sayısı da 38 bin 309’a yükseldi.

İSRAİL’DE ÖLÜ SAYISI 13’E YÜKSELDİ İsrail’de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Covid-19 nedeniyle Batı Kudüs’teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybı 13’e yükseldi. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 vaka sayısının 3 bin 865’e ulaştığını duyurmuştu. İsrail’de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart’ta kayıtlara geçmişti.

ABD’deki can kaybı son 24 saatte 410 artarak bin 711’e çıktı. Dünyada vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD’de ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı da bir günde 18 bin 848 artarak 104 bin 860’a yükseldi.

Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise virüs bulaşanların sayısı 81 bin 394, can kaybı ise 3 bin 295 oldu.

ÖNLEMLER ARTIYOR Endonezya’nın başkenti Cakarta’da daha önce ilan edilen acil durum 19 Nisan’a kadar uzatıldı.

Almanya’da salgın nedeniyle alınan tedbirlerin, 20 Nisan’a kadar devam edeceği bildirildi.

Nijerya’daki ilk ölümün ardından birçok kentte uluslarası havalimanları kapatıldı, eyaletler arasında seyahatler durduruldu, toplu ibadetler yasaklandı, bazı okullarda eğitime ara verildi.

Beş dakika içinde kişinin corona virüs sonucunu veren test kitinin, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) acil kullanım izni aldığı bildirildi.

Kenya’da ilk can kaybının ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi, ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Ülkedeki eğlence mekanları, sinema salonları, gece kulüpleri ve restoranlar da yeni bir emre kadar kapalı kalacak.

Gana’da, başkent Akra’nın yanı sıra Tema, Obuasi ve Kumasi şehirlerine seyahatler yasaklandı. Irak’ın Kerkük kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 11 Nisan’a kadar uzatıldı.

TRUMP, 2,2 TRİLYON DOLARLIK PAKETİ ONAYLADI ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Avrupa Birliği (AB), Fas’a salgınla mücadele için 450 milyon euro yardımda bulunacak.

Azerbaycan’da ambulans, kurtarma araçları ve kamyonlar hariç tüm araçların şehirler arası hareketi yasaklandı. Bakü’deki metrolar 07.00-09.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek. Restoran ve kafeler kapatılırken, sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Rusya’da Covid-19 tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi.

PAPA SALGININ SONA ERMESİ İÇİN DUA ETTİ Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Covid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Vatikan’daki vaka sayısı 6’ya yükselirken, virüs bulaşanlar arasında Papa Franciscus’un olmadığı bildirildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, salgın nedeniyle duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonunda başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini açıkladı.

Sınırlı faaliyet gösteren toplu taşıma seferleri, 30 Mart’tan itibaren tamamen durdurulacak.

Kazakistan’ın Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde halkın market, eczane ve zorunlu haller dışında evden çıkması sınırlandı, parklar kapatıldı.

Gürcistan, kalitesiz oldukları gerekçesiyle Çin’den 200 bin hızlı Covid-19 testi almaktan vazgeçti.