Dünya

Corona virüs partisine katılan 30 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

14 Temmuz 2020
coronavirüs party

ABD’nin Texas eyaletinde düzenlenen bir yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaştırma partisine katılan 30 yaşındaki bir erkeğin, etkinliğin ardından virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. ABD’li sağlık yetkilileri söz konusu partiler nedeniyle büyük bir endişe duyuyor.

ABD’nin Texas eyaletinde  yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının kandırmaca olduğunu düşünen 30 yaşındaki bir adam onlarca kişinin bulunduğu bir virüs bulaştırma partisine katıldı.

Eyalete bağlı San Antonio’daki Methodist Hastanesi’nden Dr. Jane Appleby, partiye katılan genç adamın corona virüsün gerçekliğini test etmek için katıldığı partiden sonra öldüğünü söyledi.

“KANDIRMACA SANMIŞTI, AMA ÇOK GEÇ OLMUŞTU”

Yerel basına konuşan Appleby, ölen hastanın son anlarındayken hemşiresine bakarak, “Bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bunun bir kandırmaca olduğunu düşünüyordum, ama değilmiş” dediğini anlattı. Doktor, “İnsanların panik olmasını istemiyorum ancak insanların virüsün ne kadar ciddi olduğunu ve hızlı yayılabildiğini görmesi için gerçek hayatta yaşanan bazı örnekleri paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

20 İLE 30 YAŞ ARASINDA BİRÇOK KRİTİK HASTA VAR

 

Bununla birlikte Appleby, enfeksiyonlarda ciddi bir artış gördükten sonra vakayı anlatmaya teşvik edildiğini söyledi. Bir hafta önce bölgedeki testlerden yüzde 5’i pozitifken, şu anda yapılan testlerin sayısı artmamsına rağmen yüzde 22’sinin pozitif olduğunu belirtti. Appleby, ayrıca, Covid-19’dan artık daha geniş bir yaş aralığının etkilendiğini ve Methodist Hastanesi’nde  20 ie 30 yaş arasında birçok kritik derecede hasta olduğunu açıkladı.

Öte yandan, ABD sahip olduğu 3 milyon 500 bine yaklaşan vaka sayısı ve 138 bini aşkın ölümle dünyada corona virüs pandemisinin merkezi konumunda bulunuyor. Teksas’ta ise hastalığa bağlı doğrulanmış vakalar ve ölümler rekor kırmaya devam ediyor. Devlet sağlık yetkilileri, şu ana kadar 275 bin vaka ve 3 bin 400 ölüm bildirdi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Covid-19 vaka sayısı 12 milyon 735 bine yükseldi

Covid-19 vaka sayısı 12 milyon 735 bine yükseldi

12 Temmuz 2020
Photo of Nijerya’da altın madeni ocağında göçük: 7 ölü

Nijerya’da altın madeni ocağında göçük: 7 ölü

12 Temmuz 2020
Photo of Japonya’da iki ABD askeri üssüne Covid-19 karantinası

Japonya’da iki ABD askeri üssüne Covid-19 karantinası

12 Temmuz 2020
Photo of Ayasofya’nın cami olması Trump’ın rakibi Joe Biden’ı da rahatsız etti

Ayasofya’nın cami olması Trump’ın rakibi Joe Biden’ı da rahatsız etti

11 Temmuz 2020
Photo of Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti

11 Temmuz 2020
Photo of Tarihi Mostar Köprüsü’nden ‘Sessiz Atlayış’ yapıldı

Tarihi Mostar Köprüsü’nden ‘Sessiz Atlayış’ yapıldı

11 Temmuz 2020
Photo of Afganistan’da taliban militanlarınca son bir haftada 23 sivil öldürüldü

Afganistan’da taliban militanlarınca son bir haftada 23 sivil öldürüldü

11 Temmuz 2020
Photo of İtalya, salgın riski taşıyan 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı

İtalya, salgın riski taşıyan 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı

11 Temmuz 2020
Photo of Rusya’da 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya’da 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası görüldü

11 Temmuz 2020
Photo of Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12,5 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12,5 milyonu geçti

11 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı