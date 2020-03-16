Corona virüs dünyada hızla yayılırken Çin’de geriliyor

Başta Avrupa olmak üzere ABD ve Latin Amerika’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarında artış yaşanırken, virüsün ana kaynağı Çin’de tersi bir durum yaşanıyor.

Çin’de yeni tip corona virüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Hubey eyaletindeki seyahat kısıtlaması gevşetildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 yeni vaka görüldüğü belirtildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Hubey’deki seyahat kısıtlamasındaki değişiklik Covid-19’un ilk olarak görüldüğü Wuhan’ın dışındaki kentlerde uygulandı.

Çin Yeni Yılı için ocak ayı sonunda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle Hubey’den ayrılamayan çalışanlar, üretimin yeniden başlaması için otobüslerle çalıştıkları fabrikalara gönderildi.

Yerel yetkililer, sadece Hubey’in Huangguang kentinden işlerine geri dönemeyen göçmen işçi sayısının 750 bin olduğunu belirtti.

Covid-19 salgınının özellikle Çin’in hizmet sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Çin’de yeni tip corona virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan’da hastane personeli, acil hastanelerin kapatılması üzerine kutlama yapmıştı.

Çin ana karasında 3 bin 213 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Covid-19, 80 bin 860 kişide görüldü.

Dünya genelinde 6 bin 518 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüs, 169 bin 652 kişide tespit edildi.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Covid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.