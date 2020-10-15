Corona virüs benzeri yeni virüs: SADS-CoV

ALFACORONA VİRÜSLERİN TEHLİKESİ GÖZ ARDI EDİLİYOR

Çalışmanın yazarı ve epidemiyolog Ralph Baric, ‘Birçok araştırmacı, Covid-19, SARS ve MERS gibi betacoronavirüslerin yol açtığı hastalıklara odaklanıyor. Ancak alfacorona virüsler gözardı ediliyor. Aslında alfacorona virüsler, türler arasında hızlı bir şekilde atlama potansiyelleri göz önüne alındığında, insan sağlığıyla ilgili daha büyük olmasa da eşit derecede tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullanıdı. Araştırmacılar, ayrıca SADS-CoV’nin insanlarda soğuk algınlığına neden alfacoronavirüsten, (HCoV-229E ve HCoV-NL63) farklı olduğunu açıkladı.