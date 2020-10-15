Corona virüs benzeri yeni virüs: SADS-CoV

D\u00fcnya, yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) pandemisiyle ile \u00f6l\u00fcm kal\u0131m m\u00fccadelesi halindeyken ABD\u2019li ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, hayvanlardan insanlara ge\u00e7en farkl\u0131 bir vir\u00fcs\u00fcn neden olacabilece\u011fi potansiyel yeni bir salg\u0131n konusunda uyar\u0131 yapt\u0131. Bilim insanlar\u0131 2016 y\u0131l\u0131ndan beri \u00c7in\u2019de domuzlar\u0131 enfekte eden ve hayvanlarda \u015fiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir corona vir\u00fcs t\u00fcr\u00fcn\u00fcn insanlara bula\u015fabilece\u011fini kan\u0131tlad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Yarasalardan domuzlara ge\u00e7en \u201cSADS-CoV\u201d adl\u0131 vir\u00fcs\u00fcn hava yoluyla insan solunum organlar\u0131nda, karaci\u011ferlerde ve ba\u011f\u0131rsaklarda \u00e7o\u011falabildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nABD\u2019de North Carolina \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan bir \u00e7al\u0131\u015fma, 2016'dan beri \u00c7in'de domuzlar\u0131 enfekte eden ve \u015fiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir corona vir\u00fcs t\u00fcr\u00fcn\u00fcn insanlara yay\u0131labilece\u011fi konusunda uyard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSOLUNUM ORGANLARI, KARAC\u0130\u011eERDE VE BA\u011eIRSAKTA \u00c7O\u011eALAB\u0130L\u0130YOR\r\nSADS-CoV adl\u0131 verilen vir\u00fcs\u00fcn yarasalardan geldi\u011fi ve hayvanc\u0131l\u0131k end\u00fcstrisi nedeniyle domuzlara yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Ancak Kuzey Carolina \u00dcniversitesi\u2019nden ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, \u00a0SADS-CoV'nin hava yolu ile yeni tip corona vir\u00fcs pandemisine neden olan SARS-Cov-2\u2019ye benzer bir \u015fekile insanlarda, solunum organlar\u0131, karaci\u011fer ve ba\u011f\u0131rsak h\u00fccrelerini enfekte edip kopyalayabildi\u011fini g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYEN\u0130 T\u0130P CORONA V\u0130R\u00dcSLE AYNI A\u0130LEDEN\r\nSADS-CoV, Covid-19'a neden olan k\u00fcresel salg\u0131n\u0131n sorumlusu SARS-CoV-2 ile ayn\u0131 vir\u00fcs ailesine mensup, ancak farkl\u0131 bir t\u00fcr. Spesifik olarak, SADS-CoV r \u201calfacorona vir\u00fcs\u201d, SARS-CoV-2 \u00a0ise bir \u201cbetacorona vir\u00fcs\u201d olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nALFACORONA V\u0130R\u00dcSLER\u0130N TEHL\u0130KES\u0130 G\u00d6Z ARDI ED\u0130L\u0130YOR\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n yazar\u0131 ve epidemiyolog Ralph Baric, 'Bir\u00e7ok ara\u015ft\u0131rmac\u0131, Covid-19, SARS ve MERS gibi betacoronavir\u00fcslerin yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 hastal\u0131klara odaklan\u0131yor. Ancak alfacorona vir\u00fcsler g\u00f6zard\u0131 ediliyor. Asl\u0131nda alfacorona vir\u00fcsler, t\u00fcrler aras\u0131nda h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde atlama potansiyelleri g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgili daha b\u00fcy\u00fck olmasa da e\u015fit derecede tehdit olu\u015fturuyor\u201d ifadelerini kullan\u0131d\u0131. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, \u00a0ayr\u0131ca SADS-CoV'nin insanlarda so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131na neden alfacoronavir\u00fcsten, (HCoV-229E ve HCoV-NL63) farkl\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nProfes\u00f6r Baric ve meslekta\u015flar\u0131 yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada, SADS-CoV'nin domuzlardan atlay\u0131p insan pop\u00fclasyonlar\u0131na bula\u015fma riskini ara\u015ft\u0131rd\u0131. Bu kapsamda \u00e7e\u015fitli sentetik insan h\u00fccre t\u00fcrleri vir\u00fcsle enfekte edildi.\u00a0 Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, birincil akci\u011fer ve ba\u011f\u0131rsak h\u00fccreleri dahil olmak \u00fczere insan h\u00fccrelerinin SADS-CoV enfeksiyonuna duyarl\u0131 oldu\u011funu buldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBununla birlikte, ekip, yeni tip\u00a0corona vir\u00fcs\u00fcn aksine, domuz corona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn akci\u011ferler yerine ba\u011f\u0131rsak h\u00fccrelerinde daha h\u0131zl\u0131 \u00e7o\u011falabildi\u011fini belirtti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130NSANLAR SAD-COV'A KAR\u015eI \u00c7APRAZ BA\u011eI\u015eIKLI\u011eA SAH\u0130P DE\u011e\u0130L\r\n\u00d6te yandan, bilim insanlar\u0131 bulgular\u0131na dayanarak, SADS-CoV \u00f6zelinde insanlar\u0131n, hayvan pop\u00fclasyonlar\u0131ndan kaynaklanan corona vir\u00fcslere yakalanmas\u0131n\u0131 engelleyebilecek \u00e7apraz koruyucu s\u00fcr\u00fc ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131na sahip olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPOTANS\u0130YEL B\u0130R SALGIN R\u0130SK\u0130 OLU\u015eTURUYOR\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n di\u011fer yazar\u0131 Caitlin Edwards, \u201cSADS-CoV, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 olan heterojen bir vir\u00fcs grubu olan HKU2 ad\u0131 verilen yarasa corona vir\u00fcslerinden t\u00fcredi.\u00a0 Bu vir\u00fcs\u00fcn\u00a0 ortaya \u00e7\u0131k\u0131p insan pop\u00fclasyonlar\u0131n\u0131 enfekte edip edemeyece\u011fini tahmin etmek imkans\u0131z. Ancak, SADS-CoV'nin geni\u015f konak\u00e7\u0131 yelpazesi ile insan h\u00fccrelerinde \u00e7o\u011falma yetene\u011fi birle\u015fti\u011finde ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 potansiyel bir risk olu\u015fturuyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n t\u00fcm bulgular\u0131 Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n