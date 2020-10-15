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Corona virüs benzeri yeni virüs: SADS-CoV

15 Ekim 2020
SADS-CoV






Dünya, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle ile ölüm kalım mücadelesi halindeyken ABD’li araştırmacılar, hayvanlardan insanlara geçen farklı bir virüsün neden olacabileceği potansiyel yeni bir salgın konusunda uyarı yaptı. Bilim insanları 2016 yılından beri Çin’de domuzları enfekte eden ve hayvanlarda şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir corona virüs türünün insanlara bulaşabileceğini kanıtladıklarını açıkladı. Yarasalardan domuzlara geçen “SADS-CoV” adlı virüsün hava yoluyla insan solunum organlarında, karaciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabildiği belirtildi.







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15 Ekim 2020

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