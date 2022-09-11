Çolak’ı onurlandırdılar

Algım Özel Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören özel gereksinimli çocuklara, 3 yılı aşkın süredir KKTC Cimnastik Federasyonu himayelerinde, antrenör Hasan Çolak tarafından cimnastik eğitimi veriliyor.

Algım Özel Eğitim Merkezi Direktörü Evren Karademir, özverili çalışmalarından dolayı, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte Hasan Çolak’a teşekkür plâketi vererek onurlandırdı. Evren Karademir, plâket takdiminde şu açıklamayı yaptı:

“Özel gereksinimli çocuklarımız 3 yılı aşkın süredir Cimnastik Federasyonu himayelerinde cimnastik eğitimi alıyor.

Yürütülen çalışmaları başlatan değerli başkan Hasan Sapsızoğlu önderliğinde, her hafta federasyon salonu bünyesinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalarımızın meyvelerini ulusal gösterilerle taçlandırdığımız süreç içerisinde çocuklarımıza ve gençlerimize ilk dokunduğu günden itibaren onlara karşı sabırlı, azimli ve öğretici bir duruş sergileyen Hasan Çolak hocamıza, Algım Özel Eğitim Merkezi kurum idaresi ve öğretmenleri olarak müteşekkiriz.

Özel çocuklarımıza cimnastik sporunu sevdiren, fiziksel gelişimlerine katkı koyan bizlere her zaman gönülden destek veren Hasan Çolak’a plâket takdim ederek memnuniyetimizi ortaya koymanın yanında, bizlere çok değerli bir katkı yaptığının altını çizmek istiyoruz.”