Çocukları corona virüse karşı aşılamak gerçekten gerekli mi?

Çocuklar, onlarca yıldır kızamık, kabakulak, çocuk felci, difteri, rotavirüs, çoklu menenjit türleri ve boğmaca gibi sayısız hastalığa karşı aşılanıyor. Bütün bu aşılar çocuklar yalnızca birkaç haftalıkken yapılmaya başlanıyor. Peki ya Covid-19 aşısı için durum ne?

ABD şimdiden 12 ile 15 yaşları arasındaki 600 bin çocuğu aşıladı. Önümüzdeki yıl daha da küçük çocukları aşılamak için yeterli güvenlik verisine sahip olmayı bekliyor. İngiltere ise Temmuz ayının sonuna kadar çocukları ilk dozla aşılamayı planlıyor. Ancak, yetişkinler çocukların aşılanması konusunda henüz uzlaşmış değil.

ÇOCUKLARI AŞILAMAK HAYAT KURTARACAK MI?

Bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Çocuklara yönelik dozlar, bazı yoksul ülkelerde sağlık çalışanlarına ve savunmasız yetişkinlere verilirse daha fazla hayat kurtarabilir. Bu yüzden çocukları aşılamanın ahlaki ve etik bir boyutu da var.

ÇOCUKLARDA ŞİDDETLİ COVİD-19 RİSKİ ÇOK DÜŞÜK

Çocukları aşılamaya yönelik farklı bir tartışma konusu ise ondan görece az fayda görmelerid.

İngiltere’nin Aşılama ve Aşılama Ortak Komitesinde yer alan Profesör Adam Finn, “Neyse ki bu pandemiyle ilgili birkaç iyi şeyden biri, çocukların bu enfeksiyondan çok nadiren ciddi şekilde etkilenmesi. Çocuklarda enfeksiyonlar neredeyse her zaman hafif veya asemptomatiktir; bu, aşılama kampanyaları tarafından önceliklendirilen daha yaşlı grupların tam tersidir” ifadelerini kullandı.

The Lancet’te yayınlanan yedi ülkede yapılan bir araştırma ise salgın sırasında her bir milyon çocuktan ikiden azının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin etti.

Öte yandan, çocuklara aşı yaptırmanın potansiyel faydaları da var. Bu durum başkalarının hayatını kurtarabilir. Bu zaten grip için de kullanılan bir yaklaşım. İngiltere’de 2 ile 12 yaşları arasındaki çocuklara her yıl büyük ölçüde büyükanne ve büyükbabalarını korumak için burun spreyi veriliyor. Bu durum aynı zamanda, çocuklardan yetişkinlere enfeksiyonun yayılması önlediği için sütü bağışıklığına katkıda bulunabilir. Çocuklar, corona virüsün başlıca yayıcıları gibi görünmüyor, ancak daha daha fazla yetişkinin korunmasını sağlayabilir.

OKULLARDA CORONA VİRÜS RİSKİ NEDİR?

London School of Hygiene and Tropical Medicine’den Dr. Adam Kucharski, “Ortaokul çağında bulaşma potansiyeli olduğuna dair kesin kanıtlar var, bu nedenle aşılamanın toplumsal bulaş üzerinde üzerinde etkisi olabilir” dedi. Ancak, buna değip değmeyeceğine dair evrensel bir cevap yok.

İngiltere’nin aşılama programı hızla ilerliyor ve ülkede bağışıklık mirası bırakan büyük salgınlar oldu. İngiltere’deki 16 ve 17 yaşındakilerin dörtte birinden fazlasının kanlarında corona virüs antikorları bulunuyor. Yani antikor testleriyle ülkeler çocukları aşılamadan virüsün yayılmasını durdurmak için yeterli bağışıklığa sahip olduklarını bulabilirler.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Kucharski, “Ancak, büyük salgınların görülmediği ülkeler de farklı bir durum geçerli olabilir. Doğal bağışıklık yeterli olmadığından çocukları aşılamak gerekebilir” dedi. Örneğin Avustralya, corona virüs pandemisini çok iyi yönettiğinden bu ülkede yeterince doğal bağışıklık oluşmamış olabilir.

AHLAKİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Dünyadaki aşı dozları çok sınırlı. Bu arada dikkat edilmesi gereken durum, bir çocuğa aşı yapıldığında, kime aşı yapılmasında vazgeçileceği… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zengin ülkelerin çocukları aşılama planlarını ertelemeleri ve onları dünyanın geri kalanına bağışlamaları gerektiğini söylüyor. Oxford-AstraZeneca aşısının klinik denemelerini yürüten Profesör Andrew Pollard İSE çocuklara öncelik vermenin “ahlaki açıdan yanlış” olduğunu söyledi.

Edinburgh Üniversitesi’nde bir immünolog olan Profesör Eleanor Riley, “Sınırsız aşı tedariki olsaydı 12 yaşın üzerindekilerle devam edebilirdik, ancak yok. Çocuklarımıza dünyanın başka yerlerinde binlerce insan i ölürken öncelik verilip verilmeyeceği sağlık endişesinden çok siyasi bir karardır” değerlendirmesinde bulundu.

NTV