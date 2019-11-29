Çocuklara umut dolu bir yıl armağan edelim

Çocukların yeni yıl heyecanına gelin birlikte ortak olalım! Aile bakımını kaybeden ve sizin desteğinize ihtiyacı olan 109 çocuk ve gence yeni bir yıl armağan edebilirsiniz.

Gelin hep birlikte çocukları görmezden gelmediğimiz bir yıl geçirelim. Bu yeni yılda çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kampanyamıza destek olun. Gönlünüzden kopan her bağış çocukların yeni yıl dileklerine dönüşsün.

Bağışlarınız için;

Bankadan Bağış

Size en yakın olan aşağıdaki bankalardan birine giderek ilgili hesap numarasına bağışta bulunabilirsiniz.

Limasol Türk Kooperatif Bankası

TL : 600318 STG 700694 / EURO 740074

Türk Bankası Ltd

TL : 015848733 STG : 7032674

K.T Kooperatif Merkez Bankası: 285258

Creditwest Bank: 15304685

Albank: 9010-18802673-351

SMS Bağışı

4120’ye SOS yazıp mesaj atarak 30 TL’lik bağışta bulunabilir, dilerseniz birden fazla da mesaj atabilirsiniz.

Onine Bağış

SOS Çocukköyü Derneği resmi web adresi olan www.soscocukkoyu.org’dan bağış yap butonundan online bağış seçeneğini seçerek bağışta bulunabilirsiniz.

Elden Bağış

Yapacağınız tek şey 0392 225 70 17 no’lu numaradan bize ulaşmak veya köyümüze gelerek bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.