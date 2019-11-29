Çocuklara umut dolu bir yıl armağan edelim
Çocukların yeni yıl heyecanına gelin birlikte ortak olalım! Aile bakımını kaybeden ve sizin desteğinize ihtiyacı olan 109 çocuk ve gence yeni bir yıl armağan edebilirsiniz.
Gelin hep birlikte çocukları görmezden gelmediğimiz bir yıl geçirelim. Bu yeni yılda çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kampanyamıza destek olun. Gönlünüzden kopan her bağış çocukların yeni yıl dileklerine dönüşsün.
Bağışlarınız için;
- Bankadan Bağış
Size en yakın olan aşağıdaki bankalardan birine giderek ilgili hesap numarasına bağışta bulunabilirsiniz.
Limasol Türk Kooperatif Bankası
TL : 600318 STG 700694 / EURO 740074
Türk Bankası Ltd
TL : 015848733 STG : 7032674
K.T Kooperatif Merkez Bankası: 285258
Creditwest Bank: 15304685
Albank: 9010-18802673-351
- SMS Bağışı
4120’ye SOS yazıp mesaj atarak 30 TL’lik bağışta bulunabilir, dilerseniz birden fazla da mesaj atabilirsiniz.
- Onine Bağış
SOS Çocukköyü Derneği resmi web adresi olan www.soscocukkoyu.org’dan bağış yap butonundan online bağış seçeneğini seçerek bağışta bulunabilirsiniz.
- Elden Bağış
Yapacağınız tek şey 0392 225 70 17 no’lu numaradan bize ulaşmak veya köyümüze gelerek bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.