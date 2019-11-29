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Çocuklara umut dolu bir yıl armağan edelim

29 Kasım 2019

Çocukların yeni yıl heyecanına gelin birlikte ortak olalım! Aile bakımını kaybeden ve sizin desteğinize ihtiyacı olan 109 çocuk ve gence yeni bir yıl armağan edebilirsiniz.

Gelin hep birlikte çocukları görmezden gelmediğimiz bir yıl geçirelim. Bu yeni yılda çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kampanyamıza destek olun. Gönlünüzden kopan her bağış çocukların yeni yıl dileklerine dönüşsün.

Bağışlarınız için;

  • Bankadan Bağış

Size en yakın olan aşağıdaki bankalardan birine giderek ilgili hesap numarasına bağışta bulunabilirsiniz.

Limasol Türk Kooperatif Bankası                                    
TL : 600318       STG 700694 / EURO  740074

Türk Bankası Ltd
TL : 015848733     STG : 7032674

K.T Kooperatif Merkez Bankası:  285258

Creditwest Bank: 15304685

Albank: 9010-18802673-351

  • SMS Bağışı

4120’ye SOS yazıp mesaj atarak 30 TL’lik bağışta bulunabilir, dilerseniz birden fazla da mesaj atabilirsiniz.

  • Onine Bağış

SOS Çocukköyü Derneği resmi web adresi olan www.soscocukkoyu.org’dan bağış yap butonundan online bağış seçeneğini seçerek bağışta bulunabilirsiniz.

  • Elden Bağış

Yapacağınız tek şey 0392 225 70 17 no’lu numaradan bize ulaşmak veya köyümüze gelerek bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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