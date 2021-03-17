Çocuklar koronavirüs aşısı olmalı mı?

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, 12 yaşın altındaki binlerce çocuk için Covid-19 aşı denemelerine başladığını duyurdu. Açıklama, bazı uzmanların salgını ortadan kaldırmak için aşılama kampanyasının yeni bir aşamasına doğru ilk adımın gerekli olabileceğini işaret etmesinin ardından geldi.

Euronews’in haberine göre; Dünya çapında çocuklar genelde Covid-19 salgınında en az zarar görenler oldu. Ancak 18 yaşından küçükler 330 milyonluk ABD nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturuyor ve şimdiye kadar milyonlarcası enfekte oldu.

Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Lee Savio Beers, “Sürü bağışıklığına gerçekten ulaşmak istiyorsak, nüfusumuzun yüzde 80’inin aşı olması gerekecek ve bunu çocukları aşılamadan yapamayız” diyor.

Moderna’nın iki dozluk aşısı şu anda yetişkinlerin kullanımında. Şirket, haziran ayından sonra başlamayı hedeflediği yeni aşı denemelerine ise altı aydan 12 yaşına kadar 6 bin 750 katılımcıyı dahil edecek.

Pfizer’ın aşısı da halihazırda 16 yaş üstü için onay aldı. Ancak onlar da Johnson & Johnson gibi çocuklar için çalışması yürütmek istiyor.

Daha küçük ve daha büyük çocuklar

Çocukları aşılamanın faydaları, nadir görülen ciddi pediatrik Covid-19’u ve gizemli postinfeksiyöz durumu “çocuklarda multisistem enflamatuar sendromu” (MIS-C) önlemek açısından doğrudan. Fakat yayılmayı sınırlama açısından dolaylı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nde kıdemli bir akademisyen olan Amesh Adalja, “Dokuz yaşındaki bir çocuğa karşı 90 yaşındaki bir kişiyi aşılarken farklı bir risk-fayda hesaplaması yapılmalıdır” diyor.

Hangi yan etkiler tolere edilebilir belirlenmeli

“Hangi yan etkiler tolere edilebilir ve şu anki aşılar pediatrik aşılar olarak kullanılacak en iyi aşılar mı?” sorularının yanıtlanması gerektiğini belirten Adalja, geliştirilmekte olan aşıların şu anda izin verilenlerden daha az veya daha az yoğun yan etkilere neden olabileceğini de sözlerine ekledi.

Adalja aynı zamanda, hastalığı yayma biçiminde yetişkinlere daha çok benzeyen lise çağındaki çocuklarda aşıların daha acil bir rol oynadığını da dile getirdi.

Son resmi verilere göre, ABD’de 18 yaşın altındaki 294 kişi Covid-19’dan öldü.

Daha az olasılık imkansız anlamına gelmez

Araştırmalarda da daha küçük çocukların, özellikle 10 yaşın altındakilerin enfekte olma olasılığının ve böylece virüsü yayma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Ancak her iki durumda da “daha az olası” “imkansız” anlamına gelmez.

Zucker Tıp Fakültesi ve Cohen Çocuk Tıp Merkezi’nden pediatri profesörü Henry Bernstein, “Milyonlarca çocuğa virüs bulaştı ve ne kadar çok çocuk enfekte olursa, o kadar fazla çocuk potansiyel olarak komplikasyon yaşayacaktır” diyor.

Bernstein, çocukları aşılamayı tercih ederken, aşıların iyi çalışılmasının zorunlu olduğunu, “çünkü çocuklar küçük yetişkinler değildir ve fizyolojik açılardan önemli farklılık gösterir” sözleriyle belirtiyor.