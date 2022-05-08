Çocuk fitnessçilerimizden gururlandıran başarı

KKTC Halter, Vücut Geliştirme Federasyonu çocuk fitness milli takım sporcuları yeni bir başarıya imza attılar.

Ülkemizde Nev Çocuk Fitness ekininde çalışmalarını sürdüren Dilayda Çavuşgil, Funda Özberkan, Mira Beyzade Özcan ve Beren Aral Zagreb’de düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda şampiyonluk elde ettiler.

Milli takım sporcuları Zagreb’de düzenlenen ve 38 ülkeden 2000’nin üzerinde yarışmacının katıldığı uluslararası “IBFF BALKAN ÇOCUK FITNESS” şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler.

Antrenörleri Neval Çelebioğlu Akgürgen eşliğinde Zagreb’de mücadele eden sporcularımızın elde ettiği dereceler şöyle:

Dilayda Çavuşgil…FIT-KIDS SOLO JUNIOR 1 -(Balkan Şampiyonluğu)

Beren Aral…FIT-KIDS SOLO 7 – (Balkan 2’lik)

Funda Özberkan…FIT-KIDS SOLO 5 – (Balkan Şampiyonluğu)

Mira Beyzade Özcan…FIT KIDS SOLO MINI

KİDS…..(Balkan Şampiyonluğu)

NEV TRIO KIDS (Dilayda Çavuşgil, Beren Aral, Funda Özberkan) ..(Balkan Şampiyonluğu)