Otomobil

Citroen Ami yollara çıkıyor

1 Mart 2020

Ulaşıma alternatif çözümler üretmeyi amaçlayan otomotiv firmalarına bir yenisi eklendi. Citroen’den şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik ehliyet gerektirmeyen aracını tanıttı.

Citroen’den şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik ehliyet gerektirmeyen aracını tanıttı.

B SINIFI EHLİYETE GEREK YOK
Fransızca ‘Arkadaş’ anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

Fransa’da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16’ya çıkıyor.

Yüzde yüz elektrikli olan Ami’nin azami hızı 50 kilometre/saat.

İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.

5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor.

Haziran ayında üretime geçecek olan Ami’nin diyatı ise 6 bin euro. Ön siparişler Fransa’da 30 Mart’ta başlayacak Ami’nin daha sonra Almanya, İngiltere ve Portekiz’e ulaşması bekleniyor.

 




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