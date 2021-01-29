“Çıplak kör farelerde her koloni farklı lehçeyle konuşuyor”

Bilim insanları, çıplak kör farelerde her bir koloninin farklı lehçeyle konuştuğunu ve aynı kolonideki hayvanların lehçelerinin sahip olduğu özelliklere göre birbirini tanıyabildiğini keşfetti.

Çıplak kör fareler, kırışık derileri ve dışa çıkık ön dişleriyle hayvanlar alemindeki en tuhaf görünümlü canlılardan biri. Ayrıca koloniler halinde yaşayan bu hayvanlar, konuşkanlığıyla biliniyor. Zira bir kişi durup bu hayvanları dinlediğinde ciyakladığını veya homurdandığını bile duyabiliyor.

Araştırma ekibinden, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Max Delbrück Moleküler Tıp Merkezi’nden Profesör Gary Lewin, bu seslerin, katı iş bölümüne sahip kolonilerde yaşayan hayvanlar arasında sosyal işleve sahip olup olmadığını öğrenmek istediklerini söyledi.

Yedi koloni üzerinde yapılan araştırmanın bulguları her koloninin farklı lehçeye sahip olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, çıplak kör fareler, yabancı hemcinslerini kolonilerine kabul etmiyor. “Bu hayvanların yabancılara nefret duyduğunu söyleyebilirsiniz” diyen Lewin, sebep olarak yaşadıkları topraklara işaret etti. Zira hayvanların habitatı Doğu Afrika’da kalıcı şekilde yiyecek kıtlığı mevcut. Lewis, yabancı hemcinslerine karşı bu davranışa rağmen çıplak kör farelerin kendi kolonileri içinde uyum içinde çalıştığını ekledi.

EurekAlert’in aktardığına göre, araştırma sonuçları lehçelerin koloni içindeki birliktelik duygusunu ve uyumu artırdığını ortaya koydu.

Araştırmada Berlin ve Güney Afrika’daki laboratuvarlarda tutulan 7 koloniden 166 canlının iki yıl boyunca çıkardığı 36 bin 190 ses, bir algoritmayla analiz edildi. Algoritma araştırmacıların sesleri perde, tepe frekansı ve süre gibi akustik özellikleriyle karşılaştırmasını sağladı.

“Her bir çıplak kör farenin kendine has sesi olduğunu öğrendik” diyen araştırma makalesinin başyazarı Dr. Alison Barker, bu sırada hayvanların birbirlerini sesleri aracılığıyla tanıyıp tanıyamayacağını henüz bilmediklerini vurguladı.