Çinli biyoetik uzmanları kaygılı: Genetiği değiştirilmiş bebekler için özel tesis kurulmalı

Çin’in önde gelen iki biyoetik uzmanı, genetiği değiştirilmiş bebeklerle ilgili ilginç bir öneri ortaya sürdü.

Qiu Renzong ve Lei Ruipeng, genetiğiyle oynanmış çocukların incelenmesi ve bakımları için özel bir tesis kurulması gerektiğini söyledi.

Nature’ın 25 Şubat’ta yayımladığı yazıya göre ikili, çocukların özel korumaya ihtiyaç duyduğunu savunuyor. Qiu ve Lei, bu çocukları “savunmasız” diye niteliyor.

Zira genetiğin değiştirilmesi, çocukların genomlarında kendi çocuklarına geçebilecek hatalar meydana getirebilir.

Biyoetik uzmanları, bu çocuklara düzenli olarak genom dizileme çalışması yapılmasını ve muhtemel anormalliklerin analiz edilmesi gerektiğini savunuyor.

Söz konusu çocuklar, 2018’de dünyaya gelen dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebekleri. Embriyoları düzenleyen araştırmacı He Jiankui, bu sebeple hapse atılmıştı. Ancak He, birkaç ay serbest kalmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Qiu ve Lei, çocukların gen düzenleme sürecini sorunsuz atlatmış olabileceğini de söyledi. Ancak ikili, çocukların güvenliğini sağlamak için düzenli takibin en iyisi olduğunu düşünüyor.

Hata olmamasını dileriz. Ama bundan kim emin olabilir?

Öte yandan öneri bilim camiasından pek çok tepki aldı. Tıbbi antropolog Eben Kriksey, “Özel koruma, daha yoğun gözetime de dönüşebilir” diye konuştu.