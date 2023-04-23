Çin’in Çangşu şehri, kamu çalışanlarının maaşlarını dijital yuan ile ödeyecek

Çin’in doğusundaki Ciangsu eyaletinin Çangşu kentinde, kamu çalışanlarının maaşlarının gelecek aydan itibaren resmi dijital para birimi e-CNY (dijital yuan) ile ödeneceği bildirildi.

Xinhua haber ajansına bağlı “Shanghai Securities Journal” gazetesinin haberine göre, pilot uygulama, yerel hükümet memurlarını ve kamuya ait işletmelerin çalışanlarını kapsayacak.

Kentteki kamu işletmelerinde yaklaşık 4 bin 900’den fazla çalışanın fazla mesai ödemeleri, Haziran 2002’den bu yana elektronik para birimiyle yapılıyordu.

Kent yönetimi, teknoloji şirketlerine yönelik bazı sübvansiyonlar ile kamu çalışanlarına ulaştırma ve konut yardımlarını da e-CNY olarak ödemişti.

Ciangsu eyalet yönetimi, şubatta açıkladığı planla, 2025’e kadar dijital yuanın kullanımını genişleterek, kamu ihaleleri, vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri ile eğitim ve sağlık harcamalarında kullanılacağını duyurmuştu.

Maaş ödemelerini dijital para birimiyle yapma kararı, e-Yuan’ın kullanımını teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

“e-CNY” olarak adlandırılan resmi dijital para birimi, 2020’de başlatılan pilot uygulamayla Şıncın, Sucou, Çıngdu ve Şiaongan Yeni Bölge’de kullanılmaya başlanmıştı.

Dijital para birimi ile yapılan transferlerin, 2021 sonunda 87,57 milyar yuana (13,78 milyar dolara) ulaştığı bildirilmişti.

Çin Merkez Bankası, 2022’de pilot uygulamanın kapsamını genişletmiş, dijital yuan için elektronik cüzdan olarak kullanılabilen bir mobil uygulamayı Apple’ın iOS ve Google’ın Android mağazalarında yayınlamıştı.

Mobil uygulama, Şanghay, Şıncın, Çıngdu, Çangşa, Sucou, Şian, Çingdao, Dailan şehirleri, Hainan eyaleti, Hıbey eyaletindeki Şiaongan Yeni Bölge ile Kış Olimpiyatları’nın düzenleneceği Pekin ve Canjiakou şehirlerindeki tesis ve alanların içinde olduğu 12 şehir ve bölgede hizmete sunulmuştu.

Çevrim içi ödeme sistemleri yaygın, nakit para kullanımı az

Çevrim içi ödeme sistemlerinin yaygın kullanıldığı Çin’de, nakit para kullanımı halihazırda oldukça azalmış durumda.

İnternet şirketleri Ant Grup’un Alipay ve Tencent Holding’in WeChat Pay ödeme servisleri, nakit transferlerden daha çok talep görüyor.

Pekin yönetimi, dijital yuanın, çevrim içi platformlarının para transferlerine ilişkin verilere erişimini sınırlayarak vatandaşların kişisel verilerini gizliliğini koruyacağını savunuyor. Ancak kamu otoritesinin kendi kontrolündeki para birimiyle tüm para transferlerini anlık izleyebilmesine olanak sağlayacak sistemin hükümetin ekonomik ve finans üzerindeki kontrolünü artıracağına ilişkin endişeler de dile getiriliyor.