Çin'de yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi yayınlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetYapay Zeka

Çin’de yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi yayınlandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Çin'de, yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluştu. 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü dün yayına girdi.

Çin’de, yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluştu. 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü dün yayına girdi.

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Tags:Çinçizgi diziQianqiu Shisongyapay zeka
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