Çin’de ortaya çıkan yeni virüs ‘1700 kişiye bulaşmış olabilir’

Çin’de ortaya çıkan yeni virüsten etkilenenlerin sayısının resmi rakamların çok ötesinde olduğu belirtiliyor.

Virüsten etkilendiği teyit edilenlerin sayısı resmi rakamlara göre 50 civarında. Ama BBC’ye konuşan İngiliz bilim insanları virüsten etkilenenlerin sayısının 1700’e yakın olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde virüse bağlı solunum rahatsızlığından dolayı iki kişi öldü.

Hastalık salgınları konusunda uzman olan Prof. Neil Ferguson, “Bir hafta öncesine kıyasla çok daha fazla kaygılıyım” dedi.

Virüsle ilgili araştırma Londra’daki Imperial College Küresel Salgın Hastalıklar Merkezi’nde yapıldı. Kurum bulgularla ilgili İngiliz hükümeti ile Dünya Sağlık Örgütü’nü uyardı.

Singapur ve Hong Kong, Wuhan’dan hava yoluyla gelen yolcularda tarama yapmaya başladı, Amerikalı yetkililer de San Francisco, Los Angeles ve New York havalimanlarında Cuma gününden itibaren benzer tarama uygulamaları başlatacaklarını duyurdu.

Virüs salgınının boyutlarına dair ipuçları, diğer ülkelerde de benzer vakaların görülmesiyle ortaya çıktı.

Virüsün çıkış noktası Çin’in Wuhan şehri. Ama Tayland’da iki ve Japonya’da da virüsle bağlantılı bir vaka görüldü.

Prof. Ferguson, “Beni endişelendiren de bu oldu. Wuhan’dan çıkan üç vakanın başka ülkelerde görülmesi, kayda geçirilenden çok daha fazla vaka olabileceğine işaret ediyor” dedi.

Virüsle salgınının ne kadar yayıldığına dair kesin rakamlara ulaşmak imkânsız ama yerel nüfus verileri ile uçuş bilgilerine dair kayıtlar bir fikir verebilir.

Wuhan Uluslararası Havalimanı 19 milyon kişiye hizmet ediyor. Ama günde yalnızca 3.400 kişi uluslararası uçuyor.

Araştırmanın yayımlanmadan önce internete konan bulgularına göre hesaplamalar, virüsle bağlantılı yaklaşık 1.700 vaka olduğuna işaret ediyor.