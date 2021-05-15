Dünya
Çin’de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı
Çin’in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı.
Yetkililer, dün yerel saatle 19.00’da Ciangsu eyaletine bağlı Şıngzı’da, 20.40’ta ise Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’da kasırga meydana geldiğini açıkladı.
KASIRGANIN HIZI SAATTE 86 KİLOMETREYE ÇIKTI
Wuhan’da hızı saatte 86 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 218 kişi yaralandı.
27 EV YIKILDI
Kasırga nedeniyle Wuhan’da 27 ev yıkılırken 130 evde büyük çaplı hasar meydana geldi.