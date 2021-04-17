Dünya

Çin’de fabrikada patlama: 2 ölü, 3 kayıp

17 Nisan 2021
Çin





Çin’in kuzeyinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Çin Küresel Televizyon Ağı’nın (CGTN) haberine göre, Şanşi eyaletinin başkenti Tayyuan’da kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Fabrikada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Etiketler
17 Nisan 2021


Başa dön tuşu