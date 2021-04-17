Çin’de fabrikada patlama: 2 ölü, 3 kayıp

\u00c7in'in kuzeyinde bir kimya fabrikas\u0131nda meydana gelen patlamada 2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 3 ki\u015fi kayboldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7in\u00a0K\u00fcresel Televizyon A\u011f\u0131'n\u0131n (CGTN) haberine g\u00f6re, \u015ean\u015fi eyaletinin ba\u015fkenti Tayyuan'da kimya fabrikas\u0131nda patlama meydana geldi.\r\n\r\nYetkililer, ilk belirlemelere g\u00f6re patlamada 2 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ve 3 ki\u015finin kayboldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\nFabrikada arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n\r\n