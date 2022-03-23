Çin’de düşen yolcu uçağının karakutularından birine ulaşıldı

Bölgedeki çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşamını yitiren yolcuların kalıntılarına rastladı.

Uçaktaki yolcuların ve mürettebatın tamamının öldüğü tahmin ediliyor.

Karakutu incelemesi uçağın düşüşündeki gizeme ışık tutabilir

“FlightRadar24.com” internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart’ta yerel saatle 14.20’de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.

İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Karakutu incelemesinin uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.