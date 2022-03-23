Çin’de düşen yolcu uçağının karakutularından birine ulaşıldı

Çin’de ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde düşen yolcu uçağının karakutularından birine ulaşıldığı açıklandı.
Çin Devlet televizyonu CCTV’nin yayımladığı görüntüde, uçağın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdüren arama ekipleri karakutulardan biri olduğu ifade edilen kırmızı renkte metal silindir taşıyor.
Bulunan karakutunun uçuş verilerinin kaydedildiği mi yoksa kokpitteki seslerin kaydedildiği karakutu mu olduğu konusunda bilgi verilmedi.
Kazadan kurtulan olmadı
Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait “5735” sefer sayılı uçak, dün öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.
Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123’ü yolcu 9’u mürettebat 132 kişinin bulunduğu duyurulmuştu.