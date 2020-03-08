Dünya

Çin’de corona virüs karantina oteli çöktü: 10 kişi hayatını kaybetti

8 Mart 2020

Çin’de corona virüs hastalarının karantinası için kullanılan 5 katlı otel çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin’de ölümcül virüse karşı karantina binası olarak kullanan otel çöktü.

Ülkenin Güney doğusundaki Çuencou kentinde cumartesi günü çöken otelin enkazindan 48 kişinin çıkarıldığı duyuruldu. Enkazdan çıkarılanların 10’unun hayatını kaybettiği geriye kalanların ise hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Hala enkaz altında bulunanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 5 katlı otelde corona virüs hastaları karantina altında tutuluyordu.

Otelin neden çöktüğü henüz bilinmezken görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını aktardı.

14 GÜN KARANTİNA ÖNERİSİ

Çin’de, Covid-19 salgının son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla, insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları yerlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

Covid-19’un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 olarak açıklanmıştı. Ancak bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiği Çin makamlarınca açıklanmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 3 bin 72 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan kişi sayısının 80 bini aştığı kaydedilmişti.




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