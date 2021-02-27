Çin’de 4.500 dolarlık elektrikli aracın satışı Tesla’yı ikiye katladı

Müşterilere 500 dolar daha ekleyerek aracın klimalı versiyonunu satın alma imkanı da sunuluyor.

Araçlar “halkın ulaşım aracı” olarak pazarlanıyor.

Otomotiv uzmanları aracın menzil ve performans gibi konularda Tesla ile yarışamasa da düşük fiyatının aracı Çin’de rakipsiz kıldığını söylüyor.