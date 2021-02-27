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Çin’de 4.500 dolarlık elektrikli aracın satışı Tesla’yı ikiye katladı
Çin’de 4 bin 500 dolarlık uygun fiyatlı elektrikli aracın satışları Tesla’nın pahalı araçlarını geride bıraktı.
Devlet şirketi SAIC’in ABD’li General Motors ortaklığıyla ürettiği Hong Guang Mini adlı araç Ocak ayında, Çin’de güvenliğine dair şikayetler yapılan Tesla’nın satışlarını ikiye katladı.
Müşterilere 500 dolar daha ekleyerek aracın klimalı versiyonunu satın alma imkanı da sunuluyor.
Araçlar “halkın ulaşım aracı” olarak pazarlanıyor.
Otomotiv uzmanları aracın menzil ve performans gibi konularda Tesla ile yarışamasa da düşük fiyatının aracı Çin’de rakipsiz kıldığını söylüyor.