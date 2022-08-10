Dünya
Çin Tayvan’ı kuşatan askeri tatbikatlarını tamamladı
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçen hafta Tayvan’a ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları noktaladığını açıkladı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurdu.
Tatbikatlardaki görevlerin başarıyla tamamlandığı, ordunun müşterek muharebe kabiliyetinin etkin şekilde test edildiğini aktaran Sözcü Şi, Tayvan Boğazı’ndaki durumu izleyeceklerini ve muharebeye hazırlık tatbikatları düzenli olarak icra edeceklerini belirtti.