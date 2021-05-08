Çin roketi: Kontrolden çıkan roketin enkazının saatler içinde Dünya’ya düşmesi bekleniyor

Çin’in uzay istasyonu için 29 Nisan’da fırlattığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıkması üzerine, enkazın Cumartesi gece geç saatlerde ya da Pazar sabah saatlerinde atmosfere dönüp Dünya’ya düşmesi bekleniyor. Tahminlere ilişkin açıklamalar uzay gözlem ve araştırma merkezleri tarafından yapıldı.

AB Uzay Gözetim ve İzleme Kurumu (EU SST) Long March 5B roketi enkazının atmosfere giriş saatini, Pazar günü 02.11GMT’den (TSİ 05.11) 190 dakika öncesi ya da sonrasındaki zaman dilimi olarak tahmin ettiklerini söyledi.

ABD Yörünge Dönüş ve Enkaz Çalışmaları Merkezi (CORDS) de roketin giriş saatiyle ilgili tahminlerini güncelledi ve Pazar günü 03.30GMT’den (TSİ 06.30) önce ya da sonrasındaki dört saat içinde beklediklerini duyurdu.