Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Ekonomi

Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Çin Merkez Bankası faiz oranları

Çin Merkez Bankası, ekonomik toparlanmanın acil parasal desteğe olan ihtiyacının azalmasıyla faizleri art arda sekizinci ayda da sabit tuttu.

Çin’de ekonomik toparlanmanın acil parasal desteğe olan ihtiyacı azaltmasıyla merkez bankası dün beklentilere paralel olarak art arda sekizinci ayda da faizleri sabit tuttu.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, katı koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasıyla toparlanan şirket ve tüketicilerin etkisiyle ilk çeyrekte beklentilerden daha hızlı büyüme kaydetti.


Çin bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 seviyesinde sabit tutarken beş yıllık LPR oranını da yüzde 4,30 seviyesinde korudu.

Reuters anketine katılan 30 piyasa katılımcısından 27‘si faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.

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Tags:Çinçin merkez bankasıfaizMerkez Bankası
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