Çin, koronavirüs krizinde 4 milyar maske ihraç etti

Çinli gümrük yetkilisi Jin Hai, 1 Mart’tan bu yana Pekin yönetiminin 50’den fazla ülkeye 3,86 miyon maske, 37,5 milyon koruyucu giysi, 16 bin suni solunum cihazı ve 2,84 milyon Kovid-19 test kiti ihraç ettiğini açıkladı.

Yetkili tıbbi ekipman ihracatının değerinin de 10,2 milyar yuan (yaklaşık 9,5 milyar TL) olduğunu belirtti.

Çin Ulusal Tıbbi Ekipmanlar İdaresi yetkilisi Zhang Qi de Çin’in Kovid-19 test kiti üretim kapasitesini 4 milyonun üzerine çıkardığını ifade etti.

Çin’de yeni tip koronavirüs (SAR-CoV-2) vakaları azalsa da Pekin dünya genelinde 65 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs pandemisi ve birçok ülkedeki koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle ülkedeki fabrikalara tıbbi ekipman üretimini artırmaları talimatı vermişti.

Ancak AFP’nin aktardığına göre aralarında Türkiye, İspanya, Hollanda, Hırvatistan ve Filipinler’in de olduğu bir dizi ülke Çin’den alınan tıbbi ekipmanların hatalı ya da gerekli sağlık standartlarını karşılamadığından şikayet etmişti.

Geçen hafta Hollanda hükümeti Çin’den ithal edilen 1,3 milyon maskeden 60 bininin toplatılmasına karar vermiş, Çin ise “üreticinin maskelerin cerrahi amaçlı olmadığını açıkça ifade ettiğini” duyurmuştu.

İspanya ise yetkili olmayan bir Çin şirketinin gönderdiği binlerce test kitini güvensiz olduğu gerekçesiyle geçen hafta reddetmişti.

Çinli yetkililer bugün yaptıkları açıklamalardaysa hatalı tıbbi ekipmanlar konusunda basında yer alan haberlerin “gerçeklerin tamamını yansıtmadığını” vurguladı.

Çin Gümrük Bakanlığı yetkilisi Jiang Fan “Gerçekte bir dizi etken var. Örneğin Çin’in bu konuda diğer ülkelerden farklı standartları ve farklı tüketim alışkanlıkları var. Yanlış kullanım bile kalite konusunda şüphelere yol açıyor” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de geçen hafta Batı medyasını konuyu “abartmama” ve “politize etmeme” konusunda uyarmıştı.

Pekin yönetimi hafta başında koronavirüs salgını nedeniyle ihraç edilen tıbbi ekipman düzenlemelerini sıkılaştırmış, ürünlerin hem ülke içi hem de ülke dışı ruhsat standartlarını karşılamalarını şart koşmuştu.

Independent Türkçe, AFP