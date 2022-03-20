Çin Dışişleri Bakanı: Zaman tarihin doğru tarafında durduğumuzu gösterecek

Şinhua’nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden’ın 18 Mart’ta yaptığı çevrim içi görüşmeye ilişkin yerel medyaya değerlendirmede bulundu.

Bakan Vang, ABD’nin Çin’in Ukrayna’ya savaş açan Rusya’ya yönelik tavrını netleştirmesi gerektiğine yönelik eleştirilerine yanıt olarak, “Pekin’in tarihin doğru tarafında durduğu” görüşünü dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, telefon görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli” ifadesini kullanmıştı.

Çin’in daima barışı savunduğunu ve savaşa karşı çıktığını vurgulayan Vang, bu tutumun Çin’in tarihi ve kültürünün olduğu kadar dış politikasının da parçası olduğunu vurguladı.

“Kalıcı çözüm dengeli ve etkili güvenlik mimarisinin oluşturulmasına bağlı”

Vang, Çin’in, sorunun doğasına uygun olarak adil ve objektif tutumla bağımsız hükümlere varmayı sürdüreceğinin, herhangi dış baskı ve zorlamayı, kendisine yönetilen temelsiz suçlama ve şüpheleri kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

Vang, video konferansta Devlet Başkanı Şi’nin, Çin’in Ukrayna konusundaki iki boyutlu çözüm önerisini ortaya koyduğunu söyledi.

“Öncelikle, tüm aktörler, tarafları diyalog ve müzakereye zorlayarak çatışmaların sonlandırılmasını, sivil kayıpların ve insani krizin önlenmesini sağlamalı. Kalıcı çözüm ise Soğuk Savaş zihniyetini reddedip, blok cepheleşmesinden kaçınarak Avrupa’da uzun vadeli barış için dengeli, etkili ve sürdürülebilir güvenlik mimarisinin oluşturulmasına bağlı.”

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden 18 Mart’ta video konferans görüşmesi yapmıştı. Görüşmede liderler Ukrayna krizi konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.