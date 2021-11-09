Çin-ABD ilişkilerinde Soğuk Savaş’tan beri en gergin dönem

ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler belki de soğuk savaştan bu yana en gergin günlerini yaşıyor.

ABD’de Joe Biden’ın başkanlığı devralmasıyla Çin-ABD ilişkileri en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Çin’in Tayvan’a yönelik savaş tehdidi ve ABD’nin Tayvan’ın yanında yer alması üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden gerildi.

40 yıl sonra ilk resmi temas

Sağlık bakanının Tayvan’ı ziyareti ile 40 yıl sonraki “ilk resmi teması” gerçekleştiren ABD, desteğini en üst perdeden gösterdi.

ABD Başkanı Biden, Çin’in Tayvan’a saldırması halinde Tayvan’ı koruyacakları mesajını verdi.

Çin ise bu mesaja “savaş uçaklarını Tayvan hava sahasına göndererek” cevap verdi.

ABD’den Tayvan ordusuna eğitim

Tayvan bu olayın ardından, Ada’da Amerikan askerlerinin bulunduğunu ve ordularını eğittiğini açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise hazırladığı raporda Pekin ile gerilime dikkati çekerek, Çin’in “Gri Alan” olarak isimlendirilen bir savaş başlattığını savundu.

Rapora göre, son bir yılda Çin savaş uçakları 554 kez hava sahası ihlali yaptı.

Çin ordusunun Tayvan’ın stratejik havalimanı ve limanlarını bloke edecek kabiliyete sahip olduğu da vurgulandı.

Tayvan’dan gelen bu açıklamalar, gerilimin artmasına neden oldu.

Çin’den hipersonik füze testi

ABD’nin bir ülke olarak tanımadığı Tayvan’a yönelik bu adımına, Çin, hipersonik füze testleriyle karşılık verdi.

Pekin yönetimi önce kabul etmese de, Çin ordusunun hipersonik test gerçekleştirdiği ABD tarafından da doğrulandı.

Bu gelişme henüz böyle bir füze test etmeyen ABD’de endişelere neden oldu.

“Saldırı halinde adayı koruyacağız”

Genelkurmay Başkanı Mark Milley “tarihin gördüğü en büyük jeostratejik güç değişimine tanık oluyoruz” ifadesini kullandı.

Çin’in Tayvan’a saldırmasını beklemediklerini açıklayan Milley, saldırı halinde adayı koruyacak güçleri olduğunu belirtti.

ABD uçak gemilerine benzer hedefler vuruldu

Çin’in son olarak ABD’ye ait uçak gemilerine benzer hedefleri kullanarak silahlarını test ettiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, uçak gemisinin tam ölçekli bir taslağının ve en az iki güdümlü füze destroyerinin inşa edildiği gözlemlendi.

Fotoğrafları yayımlayan Amerikan donanma enstitüsü bölgenin balistik füze eğitimi için kullanıldığını ileri sürdü.

Yeni nesil savaş teknolojileri

Çin, nükleer cephanesi ve ordusundaki modernleşme hamlelerini artırırken, yeni nesil savaş teknolojilerine de yöneldi.

Bu durum, ABD ile yaşanan gerilimde en kötü senaryo için hazırlandığının işareti olarak yorumlanıyor.