Çin-ABD ilişkilerinde Soğuk Savaş’tan beri en gergin dönem
Çin-ABD ilişkileri iyice gerildi. Nükleer cephanesini artıran ve hipersonik füzeler deneyen Çin’e karşı ABD, Tayvan’a destek mesajlarıyla kartıyla cevap verdi. Çin, balistik füzelerini denemek için Amerikan uçak gemisinin taklit modelini inşa etti.
ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler belki de soğuk savaştan bu yana en gergin günlerini yaşıyor.
ABD’de Joe Biden’ın başkanlığı devralmasıyla Çin-ABD ilişkileri en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Çin’in Tayvan’a yönelik savaş tehdidi ve ABD’nin Tayvan’ın yanında yer alması üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden gerildi.
40 yıl sonra ilk resmi temas
Sağlık bakanının Tayvan’ı ziyareti ile 40 yıl sonraki “ilk resmi teması” gerçekleştiren ABD, desteğini en üst perdeden gösterdi.
ABD Başkanı Biden, Çin’in Tayvan’a saldırması halinde Tayvan’ı koruyacakları mesajını verdi.
Çin ise bu mesaja “savaş uçaklarını Tayvan hava sahasına göndererek” cevap verdi.
ABD’den Tayvan ordusuna eğitim
Tayvan bu olayın ardından, Ada’da Amerikan askerlerinin bulunduğunu ve ordularını eğittiğini açıkladı.