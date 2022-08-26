Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonası’nda dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da 26 – 28 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakası’na, Cimnastik Milli Takımımız da katılacak. 11 sporcudan oluşan Cimnastik Milli Takımı antrenörleri Bilgin Diker, Mustafa Erbulut, Hasan Çolak ve Hasan Avkat eşliğinde yarışmanın yapılacağı Türkiye Cimnastik Federasyonunun Sancaktepe’deki Merkezinde son antrenmanlarını yaparak yarışmaya hazırlandılar. Antrenmanı başkan Hasan Sapsızıoğlu ile yönetici Basri Aydoğan da izledi.

Kategorilerde yarışacak olan sporcularımız şöyle:

Minikler kategorisi

Minik (a)

Ahmet Eren Albayrak Mustafa Kerem Albayrak Berk Mevlüt Yusuf Taşköprü Celal Yağız Sapsızoğlu

Minikler (b)