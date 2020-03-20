KıbrısSpor

Cimnastik sporuna yeni renk

20 Mart 2020

Dünyanın farklı ülkelerinde özellikle tarihi mekanlarda yapılan ‘Parkur’ yarışmaları için ülkemizde de çalışmalar var.

PARKUR YARIŞMALARINA HAZIRLIK

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun İstanbul’da ilk kez organize ettiği ‘Parkur Yarışları’nı yerinde izleyen KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi ülkemizde de Cimnastik sporu için alternatif ‘yeni bir dal’ olacak sporla ilgili kolları sıvadı.

Cimnastik Federasyonu ‘Parkur’ sporunu da bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cimnastik Federasyonu’nca İstanbul’da ilk kez düzenlenen yarışmayı yönetimden bazı isimlerle takip eden Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu, bu branşa ayrı bir motivasyon kazandıracak dal için çalışmaları başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Parkur sporu

Günümüzde ‘şehir sporu’ olarak anılan PARKUR SPORU dünyada ciddi bir hayran kitlesine sahip.

Tanımı “Bir noktadan başka bir noktaya insan vücudunun yeteneklerini en verimli şekilde kullanıp, sınırlarını da zorlayarak, hızlı ve etkili biçimde hareket etmesini hedefleyen bir beden eğitimi türü ve yaşam tarzı” şeklinde.

Parkur sporu dünyanın farklı ülkelerinde yapılıyor ve bu organizasyonlar etkinliğe ev sahipliği yapan ülkelerin özellikle tarihi mekanlarında gerçekleştiriliyor.

Dünya ‘Parkur’ organizasyonlarını düzenleyen ülkeler arasında Türkiye de var.

KKTC’de başlangıç

Parkur sporunun KKTC’deki resmi başlangıcı, bu sporu benimsemiş ve belli mekanlarda yapma gayretinde olan gençlerle olacak.

Ükemizde bu dala merak salmış gençlerden haberdar olduklarını söyleyen Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, bu grupların çalışmalarını federasyon çatısı altında yapmalarına imkan tanıyacaklarını söyledi.

Başkan “Gençleri kazanmak onlarla bağlantı kurup cimnastik branşına dahil etmek istiyoruz. Onlarla toplantı yapacağız, antrenmanlarında salonumuzu, mekanlarımızı kullanmalarını sağlayacağız” diyor.

Sporla tarihi dokuyu birleştirme amacında olduklarını da ekleyen Sapsızoğlu, iç ve dış mekan olarak yapılabilen bu dalla ilgili “Dikkat çekme ve çocuklarımızı sporun içinde tutmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Hazırlıklar başladı 

Cimnastik Federasyonu ‘Parkur Sporu’ nun federasyon bünyesine alınabilmesi için tüzükte yapılması gereken ekleme konusunda Spor Dairesi’ne yazılı talebini iletmiş durumda.

Kulüplerin de bu konuda hazırlıklarına başladığını belirten Sapsızoğlu, amacın bu sporu kurallar çerçevesinde kontrol altına almak olduğuna da vurgu yapıyor.

Parkur sporu şüphesiz dış mekanlardaki etkinlikleriyle biliniyor.

Federasyon Başkanı, ilk girişimlerin ardından dış mekanlarda bu dal için kullanılan ekipman, malzemelerle ilgili de girişimin yapıldığı haberini veriyor.

Tarihi mekan farkındalığı yaratma

Dünyada olduğu gibi ülkede de Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler ve bu sürecin geride kalmasıyla yaz aylarıında başlangıç düşünülüyor.

Başlangıç için iddialı olmasa da, belirlenen ve parkurlara uygun olacak farklı bölgelerdeki tarihi mekanlarda düzenli olarak organizasyonlar düzenleme amacında Federasyon. Amaç, aynı zamanda tarihi zenginliğe sahip adada renkli organizasyonlarla bu mekanlara daha fazla dikkat çekmek, farkındalık yaratmak.

Başkan Sapsızoğlu, ‘Tarihi eserleri korumak şartıyla gerekli yerlerden de izinleri alarak bu müsabakaları yapma hedefinde’ olduklarını anlatıyor.

Dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz…

Dünyada yeni bir dal olduğunu söylediği Parkur sporunu kısa sürede başlatabilme hedefinde Cimnastik Federasyonu Başkanı.

Ağırlık vermek istedikleri bu dalla ilgili yönetimde gerekli görevlendirmelerin yapıldığını ifade ediyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan destek sözü almalarından dolayı oldukça memnun olan Hasan Sapsızoğlu, başarılı olmak istedikleri ‘Parkur Sporuyla’ dünyaya ses vermenin amaçlandığını da ekliyor.

 




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