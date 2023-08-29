Cimnastik Federasyonu yönetimi, yoğun gündeme hazır - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ağustos 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastik Federasyonu yönetimi, yoğun gündeme hazır

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cimnastik Federasyonu yönetimi, yoğun gündeme hazır

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 2 hafta içinde yapılacak olan 3 önemli etkinlik için toplantı gerçekleştirdi.

8 Eylül’de Lefkoşa’da 1. İyilik Cimnastik Şölenini, 9 Eylül’de Girne’de 2. “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini”, 23 Eylül’de ise Lefkoşa’da Bölgeler arası KKTC Şampiyonasını gerçekleştirecek olan KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi etkinlikler için hazırlıklarını tamamladı.


Etkinliklerin kusursuz ve coşkulu geçmesi için en ince detaya kadar düşünen KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, tüm halkı etkinliklere davet etti.

 

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Tags:1. İyilik Cimnastik Şöleni2. “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şöleni"
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