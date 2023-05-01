Cimnastik Federasyonu, bir ilki daha gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu bir ilki gerçekleştirmeye daha hazırlanıyor. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, ülkede ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken, bu kez de ülke tarihinde ilk defa İlkokullar arası Artistik Cimnasik Müsabakası düzenleyecek.

2 Mayıs çarşamba günü yapılacak olan İlkokullar arası Artistik Cimnasik Müsabakasında, 10 ilkokul yarışacak.

İlk kez düzenlenecek İlkokullar arası Artistik Cimnasik Müsabakasında yer alacak okullar şöyle:

Dikmen İlkokulu

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

Karaoğlanoğlu İlkokulu

NBC İlkokulu Alsancak

Necati Taşkın İlkokulu

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu

Şht. İlker Karter İlkokulu

Şht. Yalçın İlkokulu

Yakın Doğu İlkokulu

Şht Ertuğrul İlkokulu