Cimnastik Federasyonu, bir ilki daha gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu bir ilki gerçekleştirmeye daha hazırlanıyor. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, ülkede ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken, bu kez de ülke tarihinde ilk defa İlkokullar arası Artistik Cimnasik Müsabakası düzenleyecek.
2 Mayıs çarşamba günü yapılacak olan İlkokullar arası Artistik Cimnasik Müsabakasında, 10 ilkokul yarışacak.
İlk kez düzenlenecek İlkokullar arası Artistik Cimnasik Müsabakasında yer alacak okullar şöyle:
- Dikmen İlkokulu
- Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu
- Karaoğlanoğlu İlkokulu
- NBC İlkokulu Alsancak
- Necati Taşkın İlkokulu
- Şht. Doğan Ahmet İlkokulu
- Şht. İlker Karter İlkokulu
- Şht. Yalçın İlkokulu
- Yakın Doğu İlkokulu
- Şht Ertuğrul İlkokulu
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