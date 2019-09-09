Dünya

Çifte ampute çocuk manken, New York Moda Haftası’nda podyuma çıktı

10 Eylül 2019

Bebekken iki bacağı ampute edilen dokuz yaşındaki manken New York Moda Haftası defilesinde yürüdü.

İngiltere’nin Birmingham kentinde yaşayan Daisy-May Demetre, Moda Haftası defilesinde podyuma çıkan ilk çifte ampute çocuk oldu.

Babası Alex, Lulu et Gigi marka giysileri sergileyen Daisy’nin “kendisiyle gurur duyduğunu” ifade etti.

Daisy, 23 Eylül’de başlayacak olan Paris Moda Haftası’nda da Eiffel Kulesi’ndeki bir defilede mankenlik yapacak.

Fibula (baldır) kemiği yeterince gelişmemiş bir halde doğan Daisy, mankenliğe sekiz yaşında başladı.

Lulu et Gigi markasının tasarımcısı Eni Hegedüs, Londra’daki Çocuk Moda Haftası’nda Daisy’nin mankenlik yaptığını görmüş ve New York Moda Haftası’na davet etmişti.

Pazar günkü defilede 11 yaşındaki ablası Ella da mankenlik yaptı.

Baba Alex Demetre, “Daisy de Ella da inanılmaz bir gösteri sergiledi. Daisy profesyonel bir manken gibi yürüdü ve bunu yapmaktan zevk duydu. Başarısından dolayı kendisiyle gurur duyuyor” diye konuştu.

 

 

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