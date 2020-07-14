Çiftçiler TÜK ödemelerini Creditwest’ten almaya başladı

Çiftçiler TÜK ödemelerini Creditwest Bank’tan almaya başladı.

TÜK (Toprak Ürünleri Kurumu) ve Creditwest Bank geçtiğimiz yıl üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yaptığı finansman anlaşmasını yenileyerek ülke üretimini desteklemeye devam ediyor.

Creditwest Bank, ilgili finansman anlaşması gereği üreticilerin TÜK’e yapacakları tahmini rekolte teslimi için 110 milyon TL’lik kaynak ayırarak ülke üretiminin geliştirilmesine katkı sağladı.

REKOLTE ÖDEMELERİ GEÇEN YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA CREDITWEST’TEN GERÇEKLEŞİYOR

İmzalanan anlaşma uyarınca rekolte ödemeleri Creditwest Bank şubelerinden gerçekleşmeye başladı.

Creditwest Bank ve Toprak Ürünleri Kurumu arasında ilk kez geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile üreticilerin rekolte tesliminden doğan ödemeler Creditwest Bank şubelerinden zamanında gerçekleşmişti.

İlgili ödemeler, üreticilere teslim sonrası kurumdan verilen müstahsil makbuz belgesi üzerinde belirtilen tarihte eksiksiz olarak Creditwest Bank tarafından yapılmaktadır.

Üreticiler ilgili belgeye istinaden açılacak kredili hesaplar üzerinden dilerse ödemeyi hemen nakde de çevirebiliyor.