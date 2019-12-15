Kıbrıs

Çiftçiler olağanüstü toplandı

15 Aralık 2019

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği(KTÇB) tarım destek bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek, bu bütçenin tarımın devamlılığı açısından mutlaka yeniden gözden geçirilmesi ve artırılması gerektiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, bu akşam gerçekleştirilen olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında 2020 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi konusundaki eksikliklerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı yürütülen destek bütçesinin, yürütülmekte güçlük çeken tarım faaliyetlerini daha da çıkmaza sokacağı vurgulandı.

Birlik açıklamasında bu akşam gerçekleştirlen yönetim kurulu toplantısında, yarın gerçekleştirlecek bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulunda hazır bulunarak, mecliste temsil edilen tüm partilere bu konu hakkındaki taleplerini bir kez daha iletme kararı alındığı da kaydedildi.

KAYNAK:BRT



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