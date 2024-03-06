ChatGPT artık beş farklı sesle yanıt verebilecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetYapay Zeka

ChatGPT artık beş farklı sesle yanıt verebilecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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chatgpt voice mode

OpenAI, yapay zeka botu ChatGPT’nin yanıtlarını sesli olarak da verebileceğini duyurdu. Sohbet robotu 37 dilde konuşan beş farklı ses seçeneği sunuyor.

 

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Tags:"SesChatGPTvoice mode
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