Dünya

Cezayir’de sendika ve dernekler krizden çıkmak için yol haritası sundu

16 Haziran 2019

Cezayir’de 96 dernek ve sendika, ülkedeki mevcut siyasi krizden çıkabilmek için bir yol haritası sundu.

Cezayir’deki 76 dernek ve 20 sendika tarafından “Siyasi Krizden Çıkmak İçin Sivil Toplum Güçleri Girişimi” adı altında krizden çıkabilmek için yol haritasının belirlendiği ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Girişim, altı aydan bir yıla kadar bir süre zarfında seçim sürecine girebilmek için denetimi yapacak ulusal bir şahsiyet veya başkanlık heyetinin kurulmasını içeriyor” ifadelerine yer verildi.

Seçimi ve sonuçlarının izlenmesi, denetlenmesi ve ilanı için bağımsız bir organın oluşturulmasının gerektiği ifade edilen açıklamada, geçiş sürecinde işleyişin devamı için ulusal yeterlilik hükümetinin oluşturulması önerildi.

Cezayir’deki durumu değerlendirmek üzere siyasi, sivil toplum kuruluşları, ulusal şahsiyetler ve halk hareketi aktivistlerinden oluşan kapsamlı bir ulusal diyalog kapısının açılması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ulusal diyaloğun da düzenlenecek ulusal bir konferansla taçlandırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yolsuzluk ve despotluk sistemini sona erdirecek ve güvenilir kurumların oluşumunu sağlayacak demokratik geçişin hızlandırılması talep edildi.

Son olarak açıklamada, Cezayir’deki tüm aktörlere ve STK’lere bu girişimin kabul görmesi ve başarıya ulaşması için destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih daha önce “Cezayir’i her şeyin üstünde tutan ciddi ve gerçekçi bir diyalog inşa edebiliriz. Ülkenin yaşadığı krizden çıkışın tek yolu samimi diyalogdur” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın yoğun halk protestoları ve ordunun “uyarıları” sonucu 2 Nisan’da istifa ettiği Cezayir’de, geçiş dönemine ilişkin tıkanıklık devam ediyor.

Cezayir’de son zamanlarda, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermişti.

Bu hafta içinde eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal’in yanı sıra bazı bakan ve iş adamları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ülkede Buteflika sonrası için 4 Temmuz’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri aday çıkmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

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