Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, mayısta Fransa’ya gidecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ocak 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, mayısta Fransa’ya gidecek

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un mayıs ayında Fransa’ya resmi bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Tebbun ile Macron’un yeni yıl dolayısıyla karşılıklı kutlamalarda bulunduğu ve iki liderin Cezayir-Fransa ilişkilerini ele aldıkları kaydedildi.


Tebbun ile Macron’un iki ülkeyi ilgilendiren küresel ve bölgesel konuları da görüştükleri aktarılan açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı’nın mayıs ayında Fransa’yı ziyaret edeceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 13 Ocak’ta Le Point dergisine verdiği demeçte, ülkesinin Cezayir’deki sömürge tarihi için af dilemesinin bir şeyi düzeltmeyeceğini belirterek, “Af dilemek zorunda değilim” demişti.

Bu açıklamanın ardından Tebbun ile Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesi dikkati çekti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar