Cezaevi Müdürlüğü’nden grevle ilgili açıklama

Cezaevi Müdürlüğü, Merkezi Cezaevi’ndeki yapılan görevlendirmelerin değil başlatılan grevin keyfi olduğunu kaydederek, “Grev gerekçeleri tamamen gerçek dışı” açıklamasında bulundu.

8 kişi tarafından yapılan grevi “haksız ve ciddiyetsiz” diye niteleyen Cezaevi Müdürlüğü, “Bilhassa, kendi görev yerlerinin değiştirilmesini talep eden kişilerin, kendi talepleri doğrultusunda yapılan değişiklikten şikayet etmesi, bu gerekçeyle grev yapmaya çalışması grev hakkını ciddiyetsiz bir temele dayandırıyor. Bu, 200’ün üzerindeki Merkezi Cezaevi personeli tarafından açıkça görülmekte, greve destek verilmemekte, hatta grev personel arasında rahatsızlık oluşturmaktadır” açıklaması yaptı.

Cezaevi Müdürlüğü, “İlgili sendikanın buna destek vermesi ise, ülkemizdeki sendikacılığın sorgulanmasına da sebep olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Avukatlar dahil tüm ziyaretçilerin girişinin zor kullanılarak engellendiğini, grev hakkı kapsamının bariz şekilde aşıldığını belirten Cezaevi Müdürlüğü, “Kanunsuz eyleme karşı polis nezdinde gerekli girişim yapılmış olmasına rağmen, polisin konuya ancak yarın müdahale edebileceği yönünde cevap alınmıştır” bilgisini paylaştı.

KEYFİYET SÖZ KONUSU DEĞİL

Cezaevi Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Cezaevinde başlatılmış olan grev, her ne kadar çalışanların grev hakkı kapsamında olsa da, grev yapma sebebine bakıldığı zaman haklı gerekçelere dayanmadığı görülmektedir. Başlatılmış olan grevin basına da yansıyan iki gerekçesi şu şekildedir: Nizamiye’de görevli bir kadın personelin keyfi şekilde görev yerinin değiştirildiği. 3 personelin görev yerinin keyfi olarak değiştirildiği. Açıklanmış olan her iki grev gerekçesi de tamamen gerçek dışıdır.

“Nizamiye’de görevli kadın personelin keyfi şekilde görev yerinin değiştirildiği” iddiası tamamen gerçek dışıdır. Kadınlar koğuşundaki bir kadın gardiyanın sağlık raporlu olması sebebiyle koğuşta oluşan kadın personel açığının kapatılması ve böylece herhangi bir güvenlik zafiyetine fırsat verilmemesi amacıyla söz konusu kadın personel koğuşta görevlendirilmiştir. Herhangi bir keyfiyetten söz etmek mümkün değildir. Görevlendirme, ilgili kadın personelin yasal görev yetki ve sorumlulukları ile tamamen uyumludur. ‘3 personelin görev yerinin keyfi olarak değiştirildiği’ iddiası tamamen gerçek dışıdır. İlgili 3 personel, başka 3 personelle birlikte, toplam 6 personel yazılı bir dilekçe yaparak görev yerlerinin değiştirilmesini kendileri talep etmiştir. Yapılan talep değerlendirildiğinde, 3 personelin talebi uygun görülmüş ve bu doğrultuda daha verimli olmaları amacıyla görev yeri değişikliği yapılmıştır. Burada da herhangi bir keyfi görevlendirme söz konusu olmamıştır.”

HAKSIZ VE CİDDİYETSİZ

“Yapılan görevlendirmeler değil, grevin kendisi tamamen keyfiyete dayanmaktadır” denilen açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Bilhassa, kendi görev yerlerinin değiştirilmesini talep eden kişilerin, kendi talepleri doğrultusunda yapılan değişiklikten şikayet edip bu gerekçe ile grev yapmaya çalışmaları, grev hakkını ‘ciddiyetsiz’ bir temele dayandırmaktadır. İlgili sendikanın buna destek vermesi ise, ülkemizdeki sendikacılığın sorgulanmasına da sebep olmaktadır. 8 kişi tarafından yapılan grevin bu şekilde haksız ve ciddiyetsiz oluşu, 200’ün üzerindeki Merkezi Cezaevi personeli tarafından dahi açıkça görülmekte, destek verilmemekte, hatta personel arasında rahatsızlık oluşturmaktadır.”

“KANUNSUZ EYLEME KARŞI POLİS NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİM YAPILDI…MÜDAHALE YARIN…”

Grev kararı alınmasından itibaren cezaevinin ziyaretçi giriş kapısı grev yapanlar tarafından kapatıldığının da belirtildiği açıklamada, şöyle devam edildi:

“Avukatlar dahil tüm ziyaretçilerin girişi zor kullanılarak engellenmektedir. Grev hakkı kapsamının sınırlarını bariz şekilde aşan bu şekildeki kanunsuz eyleme karşı Polis nezdinde gerekli girişim yapılmış olmasına rağmen, Polisin konuya ancak yarın müdahale edebileceği yönünde cevap alınmıştır. Bu durumda, mevzuat ile korunmakta olan ‘mahkumların yakınları ile görüşme hakkı’, ‘ailelerin mahkum yakınları ile görüşme hakkı’, ‘tutuklu ve mahkumların avukat ile görüşme hakkı’, davası devam edenlerin ‘savunma hakkı’ gibi haklarının layıkı ile kullanılması için gerekli tedbirleri almak cezaevi yönetiminin görev, yetki ve sorumluluğu dahilindedir. Bu amaçla ziyaretçiler başka bir kapıdan gardiyanlar nezaretinde esas ziyaretçi girişine götürülerek detektörden geçirilmektedir. Buna rağmen halen ortada herhangi bir güvenlik zafiyeti olduğu iddia ediliyorsa, bunun sorumlusunun ziyaretçi giriş kapısından girişleri kanunsuz şekilde engelleyen grev yapan kişiler olduğu bilinmelidir.”