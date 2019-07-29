Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi boş durmuyor

Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi U15 gurubu Tatlısu’yu gezdi. Çetinkaya Kulüp Başkanı Bülent Dizdarlı kendi sosyal medya hesabında Tatlısu gezisini paylaşırken Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan ve ekibine de konukseverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Önce doğa parkı gezen Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi U15 gurubu daha sonra plajda yemek yeyip eğlenceli zaman geçirdi.

“Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’nde sadece futbol yoktur. Kültürel etkinlikler futbola paralel devam edecektir” açıklaması yapan Dizdarlı U8 takımının da yurt dışı ziyaretinin duyurusunu yaptı.

Zonguldak yolu göründü

Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi U8 takımı Zonguldak’a gidiyor. Sarı-kırmızılı minikler 5-8 Ağustos’da Zonguldak’ta yapılacak olan minikler futbol turnuvasında mücadele edecek.