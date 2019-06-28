Cengiz Topel’de mezuniyet sevinci

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde 2018-2019 Akademik Yılı mezuniyet töreni dün yapıldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde dün düzenlenen törenle 30 öğrenci diplomalarını aldı.

12 C sınıfından Mahmut Kolcu 8.14 derecesi ile Diploma birincisi olurken, 12 E sınıfından Ahmet İslamoğlu 8.12 derecesi ile ikinci, 12 C sınıfından Besim Güreşcioğlu 7.95 derecesi ile üçüncü oldu.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi mezuniyet törenine; Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, okul eski müdürleri ve emekli öğretmenleri, Lefke Gazi Lisesi Müdürü Ziya Tüzel, Yedidalga İlkokulu Müdürü Cemal Çamlıca, Lefke Kadınlar Konseyi Başkanı Nevin Fenman, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şube Başkanı Gültan Bayramoğlu ile öğrenciler, öğretmenler, veliler ve bölge halkı katıldı.

Tören, mezun öğrencilerin yerlerini almasından sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Okul Müdürü Kazım İrdem, konuşma yaptı.

İrdem: Mezunlarımızın yolu ardına kadar aydınlık ve açık

Okul Müdürü Kazım İrdem, törende yaptığı konuşmada, yıllarca öğretmenlik yaptığı okulda 2 aydan bugüne müdürlük görevini yaptığını, her zaman öğretmenler ve okul aile birliği ile iyi ilişkiler içerisinde çalıştıklarını söyleyerek, mezun öğrencilerin bundan sonraki eğitim yaşamlarında kendilerine başarılar diledi. Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmetali Yükselen, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Haldun Oktay, Lefke Kadınlar Konseyine kendilerine 2018-2019 Akademik Yılı’nda desteklerinden dolayı teşekkür etti. Mezun öğrencilerin aldıkları eğitimin kendilerine yeni eğitim hayatlarında rehber olacağını ve daha büyük başarılara imza atacaklarını söyleyen İrdem, Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin her zaman başarılı olduklarını söyleyerek, tüm mezun öğrencilerin yollarının ve bahtlarının açık olması dilekleri ile kendilerine teşekkür etti.

İrdem, bir yıl boyunca özveri ile eğitim veren öğretmenlere ve hizmetlilere teşekkür ettikten sonra, okula katkılarından dolayı Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kadınlar Konseyi Başkanı Nevin Fenman, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şube Başkanı Gültan Bayramoğlu’na ve Havadis Gazetesi Lefke muhabirine plâket verdi.

Kolcu: Başarımı aileme ve öğretmenlerime borçluyum

Okul birincisi Mahmut Kolcu, törende söz alarak, sistemli çalışma sonucunda okul birincisi geldiğini, bu başarısını öğretmenlerine ailesine borçlu olduğunu söyleyerek, kendisine emek veren herkese teşekkür etti.

Kolcu yaptığı konuşma sonrasında okul kütüğüne künye çaktı. Daha sonra okulda diploma törenine geçildi.

Dereceye giren öğrencilere diplomaları Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Aytunç Şirket tarafından verildi.

Diğer mezunlara diplomaları geceye katılan bölge okul müdürleri, öğretmenleri, emekli müdür ve öğretmenler ile Lefke Kadınlar Konseyi Başkanı Gültan Bayramoğlu ve Lefke Kadınlar Konseyi Başkanı Nevin Fenman tarafından verildi.

Gecede Zehra Bayraktar Durak’ın keman dinletisi, Efeler dans gösterisi ve Kadriye Taşçı’nın hazırladığı slayt gösterimi yapıldı. Gecenin sonunda, tüm mezunlar, balon uçurdu, mezuniyetini kep atarak kutladı.