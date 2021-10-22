Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, “Farkında ol, geç kalma ” etkinliği düzenledi

Gürsel KARAGÖZLÜ

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı nedeniyle Lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri Meme kanserine dikkat çekmek için “Farkında ol, geç kalma ” etkinliği düzenledi.

Öğrenciler, Öğretmenleri eşliğinde Meme kanseri farkındalık günü nedeni ile pano hazırladılar. “Farkında ol geç kalma”, “Annemi seviyorum”, Erken teşhiş hayat kurtarır”, “Kanserden değil, geç kalmaktan kork”, Erken fark edersen, çok şey fark eder”, “Anne kontrolünü erteleme”, Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz”, “Yaşama zaman tanıyın”, Farkında ol! Kanseri erken yakala!”, “Kontrol sende!”, “ Erken tanı hayat kurtarır” yazılarından pano hazırladılar.

Saat 10.00’da ders arasında, okul avlusuna toplanan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, Öğretmenleri ve Okul Müdür Muavini Adnan Zekai etkinlik alanına geldiler.

Etkinlik alanında Okul Müdür Muavini Adnan Zekai öğrencilere Meme kanseri hakkında bilgiler verdikten sonra etkinlik programının nasıl gerçekleştirileceğini açıkladıktan sonra, Öğrenciler Öğretmenleri eşliğinde Pembe tişört ve ellerindeki Pembe balonlar ile Lefke Türk Spor kulübü önündeki çembere yürüdüler. Öğrenciler çemberde ellerinde bulunan broşürleri yoldan yaya ve araçla geçen vatandaşlara dağıttılar. Broşür dağıtımından sonra etkinliğe katılanlar okullarına geri döndüler.