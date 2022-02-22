Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer?

Havaların ısınması ve yağışların azalmasıyla birlikte cemrelerin ne zaman düşeceği merak edilemeye başladı. Bilindiği gibi kış mevsiminden bahar mevsimine geçilirken havaya, suya ve toprağa üç cemre düştüğüne inanılıyor.

Doğa takvimine göre mevsimler arası geçişlerde bazı işaretler olduğu düşünülür. Özellikle baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi gibi olaylar tarım toplumlarında toprağın sürülmesi ve ekilmesinde belirleyici olur. Doğa takviminde yer alan cemre düşmesi ve cemre tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Şubat’ın son haftası ile Mart’ın ilk haftasında havaya, suya ve toprağa 3 cemre düşecek. İşte Cemre nedir, ne zaman düşer sorusunun cevabı