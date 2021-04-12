Çeler: Süpermarketler pandemi sonrası da Pazar günleri kapalı olmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Zeki Çeler, özel sektörün yaşadığı sorunların Pandemi nedeniyle daha da artarak ağırlaştığını belirterek, yapılan ek maaş destekleri ile ilgili kurallara uymayan, işleyişi kendi lehine kullanmaya çalışan işverenler olduğunu söyledi.

Çalışanların tüm hak ve ihtiyaçlarını yerine getiren, devletin sağladığı olanaklardan işçilerin de yararlanmasına yardımcı olan işverenlerin yanı sıra özellikle 3. Dünya ülkelerinden gelen çalışanlara yönelik hak ve emek sömürüsü yapan işverenler de olduğunu belirten Çeler, konuyla ilgili kendisine de şikayetlerin iletildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili gerekli bilgileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a da aktardığını belirten Çeler, restaurantta çalışan bir kadının doğum yapacak diye işine son verileceği tehdidine uğradığını ifade etti. Çalışma Dairesi’nin konuyla ilgilendiğini kaydeden Çeler, kovuşturmanın ardından işyerinin adının da açıklanması gerektiğini kaydetti. Bunun yapılmasının diğerlerine de örnek olabileceğini kaydeden Çeler, bu tür kötü uygulama ve davranışların artık son bulması gerektiğini kaydetti.

Denetimlerle ilgili sürecin daha sıkı şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, İSG kuralları çerçevesinde denetimlerin sürmesinin önemine değinen Çeler, denetimsizliğin haksız rekabet de yarattığını aktardı.

Konuşmasında Pandemi sonrasında da Pazar günleri süpermarketlerin ve belli metrekarenin üzerinde olan marketlerin kapatılması kararının sürmesi gerektiği önerisinde de bulunan Çeler, görüştüğü süpermarket sahipleri ile çalışanların da konuya olumlu yaklaştıklarını belirtti. Sektörlerin çalışma saatleri ile ilgili tüzükte bir düzenleme yapılabileceğini söyleyen Çeler, konuyla ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelinerek ortak bir karar alınabileceğini ifade etti. Çeler, kendisinin de bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Yeni iş yasasının AB standartlarında hayata geçmesinin büyük fayda sağlayacağını da belirten Çeler, bunun hem işçi hakları hem de işverenler açısından ciddi kolaylıklar sağlayacağını vurguladı.