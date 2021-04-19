Çeler: İkbalden çıkan Başbakanlığı bırakmak istemez

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, Meclis’in hala toplanmamasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Direnmekten vazgeçin diyen Çeler şu yorumda bulundu:

“Alacakları bir karardır. Erken seçim ne zaman olsun. UBP ( Sn Saner, ikbalden çıkan başbakanlığı) hükümeti bırakmak istemez. Memleketi yönetemediklerini ve her yönden bittiğimizi de kabullenmedikleri ortada!

Bırakın halk meclisi yenileyecekse yenilesin ve gereğini hep birlikte yaşayalım. Direnmekten vazgeçin…