Kıbrıs
Çeler: İkbalden çıkan Başbakanlığı bırakmak istemez
TDP Milletvekili Zeki Çeler, Meclis’in erken seçim tarihi için toplanması gerekirken hala toplanmamasını eleştirdi
Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, Meclis’in hala toplanmamasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Direnmekten vazgeçin diyen Çeler şu yorumda bulundu:
“Alacakları bir karardır. Erken seçim ne zaman olsun. UBP ( Sn Saner, ikbalden çıkan başbakanlığı) hükümeti bırakmak istemez. Memleketi yönetemediklerini ve her yönden bittiğimizi de kabullenmedikleri ortada!
Bırakın halk meclisi yenileyecekse yenilesin ve gereğini hep birlikte yaşayalım. Direnmekten vazgeçin…