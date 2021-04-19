Kıbrıs

Çeler: İkbalden çıkan Başbakanlığı bırakmak istemez

19 Nisan 2021
Zeki çeler





TDP Milletvekili Zeki Çeler, Meclis’in erken seçim tarihi için toplanması gerekirken hala toplanmamasını eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler, Meclis’in hala toplanmamasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Direnmekten vazgeçin diyen Çeler şu yorumda bulundu:

“Alacakları bir karardır. Erken seçim ne zaman olsun. UBP ( Sn Saner, ikbalden çıkan başbakanlığı) hükümeti bırakmak istemez. Memleketi yönetemediklerini ve her yönden bittiğimizi de kabullenmedikleri ortada!
Bırakın halk meclisi yenileyecekse yenilesin ve gereğini hep birlikte yaşayalım. Direnmekten vazgeçin…





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19 Nisan 2021


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