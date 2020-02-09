Kıbrıs

Çeler: Hükümet işçiden yana taraf olmalı

9 Şubat 2020
Zeki Çeler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, asgari ücretin daha fazla geciktirilmeden belirlenmesi çağrısında bulunarak, hükümetin bu süreçte işçiden taraf olması gerektiğini söyledi.

Çeler yazılı açıklamasında, kötü ekonomik şartlarda özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, geçen yıl kendileri döneminde asgari ücretin Şubat ayında belirlendiğini, ancak belirlenen ücretin işçi tarafının da talepleri doğrultusunda yüzde 30’luk bir artışla (530 TL) sendikalarla birlikte belirlendiğini anımsattı.

Aynı dönemde yaptıkları çalışmaları özetleyen ve yine asgari ücret belirleme kritlerlerinin değişmesi için de adımlar attıklarını ifade eden Çeler, sektörlerde sendikalaşmanın gerekliliğine işaret etti.

Sendikalaşma yanında teşviklendirme sisteminin hayata geçmesi ile birlikte yerel istihdamın da artacağına ve yurtdışına giden ciddi bir meblağın ülkede kalacağına dikkat çeken Çeler, bu paranın ülkede kalarak ekonomiye çok ciddi katkı sağlamış olacağını dile getirdi.



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