Çek: Toplumda vergi bilincini oluşturmak büyük önem taşıyor   

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çek vergi haftası kapsamında konuşarak, haftanın vergi bilincini genç nesillerde oluşturmak ve toplumun tüm kesimlerine benimsetmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bireysel düzeyde vergi bilincini artırmanın yanı sıra vergi kaçırma ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmenin de önemine işaret eden Çek, bu bağlamda yasal yaptırımlar ve denetimlerin olmazsa olmaz olduğunun altını çizidi.

Yrd. Doç. Dr. Çek mükelleflerin hukuksal yaptırımlar yerine vergiye gönüllü bir şekilde uyumu için topluma vergi bilinci yerleştirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, vergi bilincinin oluşturulmasındaki en önemli unsurun ise toplumun eğitim düzeyi ve eğitim uygulamalarının içerisinde vergi ile ilgili eğitim faaliyetlerinin etkinliği olduğunu söyledi.

Vergilerin devletin görevlerini yerine getirebilmesi için en temel kaynak olduğu hatırlatmasında bulunan Çek, “Vergiler sadece bir kaynak değil aynı zamanda devlete sosyal, ekonomik ve politik amaçlara ulaşmak için yardımcı olmaktır” dedi.

Çek, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının bize güçlü devlet kaynaklarının önemini bir kez daha hatırlattığını belirterek, “Pandemi koşulları ve küresel piyasalardaki değişimler göz önünde bulundurulduğunda devletimizin üzerindeki mali yük artmıştır. Bu koşullar altında, ülkemiz gibi beyana dayalı bir vergilendirmenin gerçekleştiği ülkelerde vergi bilinci önemli bir rol oynamaktadır” şeklinde konuştu.

Mükelleflerin vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmelerinin bu bağlamda büyük önem arz ettiğini söyleyen Çek, “kamusal sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve sürdürülebilir olması için vergi gerekli bir unsurdur” ifadesini kullandı.

Çek açıklamasında son olarak, vergi vermenin herkesin yerine getirmesi gereken topluma karşı bir sorumluluk olduğunu da kaydederek, “ödenen vergiler geleceğimizin teminatı niteliğindedir” dedi.