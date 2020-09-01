Türkiye

Çavuşoğlu: Kaybeden Yunanistan olur

1 Eylül 2020
Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası’nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur.” dedi.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Antalya’nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis’e, “Blue Star” isimli feribotlarla asker taşınması sorusuna ilişkin, ağır silahlar olmadan iç güvenlik için polis ya da jandarma gibi güçlerin adada bulundurulabileceğini ancak bunun da “limitinin” olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Son zamanlarda özellikle Yunanistan’ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye’yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz’de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası’nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur.”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin sebebinin, Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde maksimalist taleplerde bulunması ve Türkiye’yi de Ege’ye ve Akdeniz’de dar bir alana hapsetmeye çalışması olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil.” Şeklinde konuştu.

Türkiye’nin “hakça paylaşım” çağrılarına rağmen Yunanistan’ın tek taraflı adımlara devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “(Buna karşılık) Biz de sahada ve masada gerekli adımlarımızı attık.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Meis Adası’nın 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yunanistan sadece Meis’te değil, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de son zamanlarda Avrupa Birliği’nin (AB) koşulsuz desteğiyle maalesef uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kışkırtıcı adımlar atmaktadır. Biz daha önce de söyledik. Biz kimsenin hakkını yemeyiz ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bu tür adımlar Yunanistan’a zarar verir. Bundan Yunanistan zararlı çıkar. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağız. Bunda da kararlıyız.”

Yunanistan’a çağrılarını yineleyen Çavuşoğlu, “Başkalarının kışkırtmasıyla ya da kullanmasıyla Türkiye’ye yönelik olumsuz adımlar atmayın. Aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın. Bundan zararlı çıkarsınız. Ama bizimle diyaloğa varsanız, bizimle var olan sorunları diyalog yoluyla çözmeye varsanız, biz her zaman vardık. Yunanistan maalesef sorunu çözmekten yana değil, hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor. Bu kışkırtmanın sonu son derece tehlikelidir.” ifadelerini kullandı.


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