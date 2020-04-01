Çavuşoğlu: Hem öğrencilerin hem ailelerin içi rahat olsun

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İngiltere ve Türkiye’den KKTC’ye gelecek öğrencilere her aşamada yardımcı olunmakta olduğunu belirterek, “hem öğrencilerimizin hem de ailelerin içi rahat olsun” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:

“Yurtdışında olan öğrencilerimizin KKTC’ye dönmesi için yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirtmiştik. Bugün İstanbul Havalimanından 132 öğrencimiz ülkemize dönüş yapacaktır.

Bununla birlikte 4 Nisan tarihinde Ankara’dan da 189 öğrencimiz ülkemize geleceklerdir.

Bakanlığımızın koordinasyonuyla öğrencilerimiz gelişleri sürecinde gerek İngiltere’de gerekse TC’de görevli eğitim ve kültür ataşelerimizde aktif görev alıp farklı illerde olan öğrencilerin uçakların kalkacağı şehirlere intikalle sürecinde veya karşılaşacakları diğer sorunlarda öğrencilerimize yardımcı olmaktadırlar. Bu bağlamda hem öğrencilerimizin hem de ailelerin içi rahat olsun.

Öğrencilerimiz ülkemize dönüşlerinde emeği olan herkese teşekkür eder, öğrencilerimize ülkelerine hoş geldiniz diyorum.”