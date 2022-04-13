Öğrencilerin, hem akademik hem de sportif açıdan başarılı olmalarının da önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Bizleri gururlandıran evlatlarımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar. Çocuklarımızı eğiten, bayrağımızı gururla dalgalandırmalarını sağlayan okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi de ayrıca kutluyorum. Her alanda lider çocukları bu topluma kazandıran sizler, ne kadar gurur duysanız azdır. Hepinizi yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.