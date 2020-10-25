Çavuşoğlu: Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, “Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık ‘dur’ demenin zamanı gelmiştir” ifarelerini kullandı.