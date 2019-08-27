Kıbrıs

Çatalköy Belediyesi Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri ve Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor

27 Ağustos 2019

 Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nin onuncusu 6 Eylül’de,  Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ise 1 Eylül’de başlayacak. 

Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri 6- 7 Eylül tarihlerinde, 3. Uluslarararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ise 1-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Çatalköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu,  “Belediyelerdeki ekonomik sıkıntılara rağmen, ekonomik ama kaliteyi düşürmeden çalışarak kültür sanat etkinliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine devam ediyoruz. Bu nedenle bölgemizin iki organizasyonunu birleştirme kararı aldık.” dedi.

Çevre kirliliğine de değinen Hulusioğlu, “Ülkemizde çevre konusunda büyük bir duyarsızlık var. Belediyeler artık farklı hizmetler vermek yerine sürekli çöp temizlemekle çevre temizliğiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Merkezi hükümetler, belediyeler reformunu bir an önce hayata geçirmeli. İşlevsellik, ekonomi ve personel yapısı açısından daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerekiyor” dedi.

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ise Vounous’un uluslararası katılımcıları ve Kültür Sanat Günleri’nde Abdullah Öztoprak’ın şovu dışındaki tüm etkinliklerin Belediyenin kendi ekipleri tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

PROGRAM

Çatalköy Belediyesi 10. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, 6 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşüyle başlayacak. Vounous eserleri ve karikatür sergisi ile standların açılışının ardından, Final Üniversitesi’nin şeflerinin canlı performansı, Çatalköy Belediye Tiyatro Su ve Gibetsi Gençlik Tiyatro gösterisi, Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Çatalköy Belediye Korosu’nun Kıbrıs Şarkıları Konseri ve Beşparmaklar Beste ve Güfte Yarışması yer alacak; 7 Eylül Cumartesi günü ise Çatalköy Belediyesi Nostaljik Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi, Grup otantik Konseri, Abdullah Öztoprak’ın “Zira” adlı gösterisi yer alacak.

3. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ise 1 Eylül’de Vounous Nekropolü’nde düzenlenecek etkinliklerle başlayıp 16 Eylül’de sona erecek.

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